Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области завершается — Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках. Об этом она заявила в видео, опубликованном в её Telegram-канале.
С 04:00 мск 27 октября в районе Алешек Херсонской области действует режим тишины для подготовки гуманитарной операции. Для эвакуации жителей города подготовили 25 автобусов общей вместимостью не менее 750 мест.
По данным на текущий момент, режим тишины не нарушается. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил высокий уровень координации между российскими и украинскими правозащитниками в ходе гуманитарной миссии в Алешках.
Ранее в Брянской области БПЛА ВСУ атаковал здание Погарской администрации. В больницу доставили местную жительницу.
Читайте также: