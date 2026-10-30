Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области завершается — Лантратова

30 октября 2026, 19:14

Яна Лантратова (Фото: kremlin.ru)

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках. Об этом она заявила в видео, опубликованном в её Telegram-канале.