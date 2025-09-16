Хинштейн: Сбитый дрон ВСУ повредил частный дом в Курске

16 сентября 2025, 01:13

Фото: iStock/nathan4847

Падение сбитого беспилотника ВСУ в Курске привело к повреждению частного жилого дома. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.





Инцидент произошел на улице Клюквинской. Упавший дрон повредил угол частного дома. Предварительно, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.



Хинштейн напомнил, что вечером 15 сентября средствами ПВО РФ над территорией Курской области за час было уничтожено 24 беспилотника.





«Опасность атаки БПЛА сохраняется. Пожалуйста, не пренебрегайте мерами безопасности!», — обратился он к местным жителям в ночь с 15 на 16 сентября.