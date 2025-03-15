Жительница Суджи не сдержала слез при виде горячего хлеба

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Жительница Суджи Анна Богунова, находившаяся в городе во время контроля со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), расплакалась после получения гуманитарной помощи от российских военных. О сильных эмоциях она сама рассказала РИА Новости.
Женщина не смогла сдержать слез, когда ей принесли горячий хлеб.
Несколько дней назад, 13 марта, Минобороны России заявило о полном освобождении Суджи. Активные бои за город продолжались с 8 марта, а под оккупацией ВСУ он находился целых семь месяцев.
Президент Владимир Путин ранее сообщал, что под контроль взята не только Суджа, но и вся прилегающая агломерация.
В ночь с 14 на 15 марта «Радио 1» передавало, что пятеро украинских пограничников добровольно сложили оружие и сдались в плен российским военным на Купянском направлении в Харьковской области. Это случилось у населённого пункта Красное Первое, где группировка войск «Запад» ВС РФ продолжает наступательные действия,
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«Я плакала (когда зашли бойцы РФ), а вчера батюшка (священнослужитель) привез хлеб, я горбушку отрезала и так плакала, так плакала», — передает ее слова РИА Новости.По её словам, сразу после входа российских войск в населённый пункт началась доставка продовольствия для местных жителей.
SHOT: Дроны ВСУ атаковали Волгоград, местные жители слышали взрывы
Несколько дней назад, 13 марта, Минобороны России заявило о полном освобождении Суджи. Активные бои за город продолжались с 8 марта, а под оккупацией ВСУ он находился целых семь месяцев.
Президент Владимир Путин ранее сообщал, что под контроль взята не только Суджа, но и вся прилегающая агломерация.
В ночь с 14 на 15 марта «Радио 1» передавало, что пятеро украинских пограничников добровольно сложили оружие и сдались в плен российским военным на Купянском направлении в Харьковской области. Это случилось у населённого пункта Красное Первое, где группировка войск «Запад» ВС РФ продолжает наступательные действия,
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Мария Моисеева