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Вооруженные силы Украины приступили к разминированию собственных минных полей на Ореховском направлении Запорожского фронта, сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По его словам, действия ВСУ могут свидетельствовать о подготовке к контрнаступлению.
Разминирование проводится не на передовой, но вблизи основных линий обороны, что может указывать на намерение украинских войск занять новые позиции или укрепиться на определенных участках.
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«На Запорожском фронте, на Ореховском направлении, то есть не около первой линии обороны, но, тем не менее, они начали разминировать минные поля со своей стороны», — рассказал Рогов
Разминирование проводится не на передовой, но вблизи основных линий обороны, что может указывать на намерение украинских войск занять новые позиции или укрепиться на определенных участках.
«Может быть, попытаются сунуться, где-то закопаются», — отметил он.Ранее «Радио 1» передавало, что Зеленскому доложили о более чем 100 тысячах потерь ВСУ. Также недавно президент Владимир Путин раскрыл, как происходящее на СВО определит жизнь страны.
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Мария Моисеева