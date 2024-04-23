«Катастрофа»: полковник Литовкин рассказал, чего ожидать в зоне СВО в 2024 году

Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием, которое европейские страны планируют передать ВСУ в рамках очередного пакета помощи. Об этом заявил эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов в беседе с Ura.ru. Напомним, прошлое наступление ВСУ, по оценке мирового сообщества, закончилось провалом.