«Катастрофа»: полковник Литовкин рассказал, чего ожидать в зоне СВО в 2024 году

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Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием, которое европейские страны планируют передать ВСУ в рамках очередного пакета помощи. Об этом заявил эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов в беседе с Ura.ru. Напомним, прошлое наступление ВСУ, по оценке мирового сообщества, закончилось провалом.
О том, каковы шансы на проведение очередной военной кампании у Украины на этот раз, и какое преимущество есть у России, в беседе с «Радио 1» рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
«Я думаю им (ВСУ – прим.ред) бессмысленно наступать. Почему их контрнаступление в прошлом году закончилось катастрофой? Во-первых, потому что оно проводилось под руководством натовских генералов, по натовскими инструкциям и наставлениям. НАТО никогда не воевала с государством, которое имеет армию по мощи НАТО. Во-вторых, натовцы никогда не преодолевали глубоко эшелонированную оборону и широкомасштабные минные поля, которые выстроены ВС РФ вдоль линии обороны», – пояснил Литовкин.
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Он также напомнил, что НАТО всегда воевала, когда имела преимущество в воздухе.
«Стоит вспомнить Югославию, Ливию, Сирию, Ирак и Афганистан. Они наносили удары с воздуха, томагавками, бомбами, авиационными ракетами и только потом переходили к действиям на земле. У Украины не было авиации, не было подавляющего господства в воздухе. Поэтому их армия была открыта для наших ударов авиационных и ракетных. Именно поэтому мы «наколотили» 166 тысяч человек и десятки тысяч единиц боевой техники, включая танки, артиллерийские орудия, бронетранспортеры, беспилотники и т.д.», – заявил эксперт.
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По его словам, ВСУ бросали в наступление людей, не обеспечивая из защитой с воздуха. Для украинского командования войска были мясом, оттуда пошло понятие «мясные штурмы». Рассуждая о том, какими будут результаты анонсированного контрнаступление ВСУ в этом году, Литовкин заявил, что они станут катастрофичными.
«Сегодня у Украины тоже нет авиации, поэтому это будет повторением того, что было в прошлом году, такая же катастрофа. Я думаю, что бессмысленно говорить об украинском контрнаступлении», – выразил уверенность эксперт.
Он также объяснил, что разговоры о контрнаступлении Украины нужны им для того, чтобы поднять настроение в рядах ВСУ или чтобы выбить деньги из спонсоров или кураторов, однако реальной возможности для его осуществления у них нет, заключил Литовкин.
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