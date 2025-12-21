Командование ВСУ отдавало своим бойцам приказы убивать мирных жителей Старомайорского
Командование Вооруженных сил Украины отдавало приказы, направленные на уничтожение мирных жителей в районе села Старомайорское в Донецкой Народной Республике. Об этом в интервью РИА Новости заявил старший оператор БПЛА добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, состоящего из экс-военнослужащих ВСУ, с позывным «Альтаир».
По его словам, бойцы батальона часто получали от командования приказы открывать огонь по гражданским лицам.
«Это было последнее, сравнять Старомайорское с землей. Наш батальон отказывался это делать с самого начала. У нас есть противник, и мы работаем по противнику», — пояснил «Альтаир».Он отметил, что украинские командиры часто рассматривали любого человека в зоне боевых действий как потенциального диверсанта. Они требовали уничтожать всех без разбора — все люди, которые «ходили по полям», причислялись к ДРГ.
Напомним, что в Министерстве обороны России 10 июня 2024 года сообщили о полном освобождении населённого пункта Старомайорское силами группировки «Восток».
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 года.
Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.