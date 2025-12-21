21 декабря 2025, 04:22

Фото: iStock/IherPhoto

Командование Вооруженных сил Украины отдавало приказы, направленные на уничтожение мирных жителей в районе села Старомайорское в Донецкой Народной Республике. Об этом в интервью РИА Новости заявил старший оператор БПЛА добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, состоящего из экс-военнослужащих ВСУ, с позывным «Альтаир».





По его словам, бойцы батальона часто получали от командования приказы открывать огонь по гражданским лицам.





«Это было последнее, сравнять Старомайорское с землей. Наш батальон отказывался это делать с самого начала. У нас есть противник, и мы работаем по противнику», — пояснил «Альтаир».