Mash: аэропорты Домодедово и Жуковский закрыли на фоне взрывов в Подольске

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В ночь на 24 января в 0:22 была временно прекращена работа аэропортов Домодедово и Жуковский на фоне взрывов в городском округе Подольск. Об этом пишут в Mash.
«Аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыли на вылет и прилет», — говорится в сообщении telegram-канала.
В издании рассказывают о четырех взрывах в Подольске. К тому же грохот был слышан в Климовске.
Чуть позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил о двух сбитых беспилотниках в городском округе Подольск. Глава города отметил, что дроны летели на столицу.
Также ранее Собянин рассказывал о сбитых беспилотниках в городском округе Коломна и Раменском городском округе. Дроны пытались совершить атаку на Москву.
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Иван Мусатов