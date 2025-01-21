Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Mash: из-за атаки дронов ВСУ по Смоленску в многоэтажке загорелось шесть этажей

Mash: из-за атаки дронов ВСУ по Смоленску в многоэтажке загорелось шесть этажей

Фото: iStock/grafoto

Фото: iStock/grafoto

В одном из многоквартирных домов Смоленска произошел сильный пожар после атаки беспилотников ВСУ на город. Об этом пишет Mash.
«После массированной атаки ВСУ на Смоленск загорелась многоэтажка на Бородинской улице. Горят минимум шесть этажей», — пишут в telegram-канале.

Ситуацию о полученных повреждениях прокомментировал губернатор Смоленской области Василий Анохин. Как рассказал глава региона, пострадавших в результате нападения дронов нет. На отдельных зданиях произошли возгорания после падения обломков беспилотников. Также получили повреждения окна жилых домов.



В ночь на 21 января Смоленск подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. При нападении украинская армия использовала дроны большой дальности PD-2 и «Лютый». Предполагается, что беспилотники пытались атаковать местный авиационный завод.

Читайте также:

Baza: в Смоленске на фоне атаки украинских БПЛА в некоторых в домах пропал свет

Shot: в городе Лиски Воронежской области пожар на НПЗ после атаки дронов ВСУ

Боец ВС РФ: ВСУ расстреливали и закидывали гранатами жителей Курской области
#губернатор
#пожар
#завод
#ночь
#бпла
#telegram
#всу
#вс рф
#дроны
#украина
Shot: при атаке на Смоленскую область ВСУ использовали дроны PD-2 и «Лютый»
21 января 2025, 03:25

Фото: iStock/rancho_runner

В ходе своей атаки на Смоленскую область ВСУ предварительно использовали беспилотники большой дальности PD-2 и «Лютый». Об этом пишут Shot.
«ВСУ атаковали Смоленскую область, предварительно, беспилотниками большой дальности PD-2 и «Лютый», — сообщают в telegram-канале.

Уточняется, что эти дроны-камикадзе имеют дальность полета около тысячи километров. Масса их боевой части составляет 75 килограмм. Она может быть как и осколочно-фугасной, так и кумулятивной.

Как отметили местные жители, в результате атаки машины и стекла квартир повреждены маленькими отверстиями. Предполагается, что украинская армия начинила дроны подшипниками.

В ночь на 21 января ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на Смоленск. В результате происшествия один из дронов упал на жилой дом, где возник пожар. Туда направилось несколько карет скорой помощи. Также ряд жители Смоленска поделились тем, что в их домах пропало электричество.

Читайте также:

Shot: в городе Лиски Воронежской области пожар на НПЗ после атаки дронов ВСУ

Боец ВС РФ: ВСУ расстреливали и закидывали гранатами жителей Курской области

Губернатор Анохин: в Смоленской области объявлена опасность атаки беспилотников
#электричество
#пожар
#дом
#армия
#ночь
#жилой дом
#жители
#происшествия
#опасность
#telegram
#машины
#всу
#вс рф
#дроны
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец ВС РФ: ВСУ расстреливали и закидывали гранатами жителей Курской области
21 января 2025, 02:49

Фото: iStock/Olena_Z

По словам бойца 352-го мотострелкового полка российской группировки войск «Север», в Курской области украинские солдаты расстреливали и закидывали гранатами мирных жителей. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1».
«Пулевые у всех, осколочные. Скорее всего, туда гранату кинули, а потом просто добили. Во втором подвале двое гражданских мужчин, связанные, замученные. В третьем подвале женщина с мужчиной лет сорока. У мужчины в груди огнестрел, пулевое, у женщины в затылке два», — поделился военный.

Как отметил боец ВС РФ, тела погибших были найдены в освобожденном от оккупации ВСУ селе Русское Поречное. У всех на телах осколочные и пулевые ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства не менее семи мирных жителей в селе Русское Поречное. Отмечается, что люди скрывались от украинских солдат под землей. Убийства произошли в январе 2025 года.

Читайте также:

Shot: дроны ВСУ проводят массированную атаку на смоленский авиационный завод

Макрон: не стоит ждать окончания украинского конфликта в ближайшие дни

Зеленский и Путин заявили о готовности к диалогу на фоне инаугурации Трампа
#дело
#следственный комитет
#уголовное дело
#люди
#всу
#вс рф
#солдат
#тела
#курская область
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: в Смоленске скорая помощь приехала к дому, в который влетел дрон ВСУ
21 января 2025, 02:32

Фото: iStock/Iulianna Est

К смоленской многоэтажке, в которую влетел беспилотник ВСУ, подъехало несколько карет скорой помощи. Об этом пишут в Mash.
«К многоэтажке, в которую попал один из дронов ВСУ, приехали несколько карет скорой помощи и пожарные», — сообщают в telegram-канале.

Также в Смоленске наблюдаются перебои с электричеством. По словам местных жителей, в части домов на некоторое время пропала вода.

На данный момент Смоленск подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. По предварительным данным, украинские дроны пытаются атаковать местный авиационный завод. Один из беспилотников упал на жилой дом, где случилось возгорание. В регионе объявлена опасность атаки БПЛА.

Читайте также:

Shot: в Смоленске взрывы на фоне объявленной опасности атаки БПЛА

Shot: в городе Лиски Воронежской области пожар на НПЗ после атаки дронов ВСУ

Зеленский и Путин заявили о готовности к диалогу на фоне инаугурации Трампа
#вода
#пожар
#дом
#завод
#пожарные
#бпла
#жилой дом
#взрывы
#возгорание
#опасность
#telegram
#всу
#дроны
#скорая помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Shot: дроны ВСУ проводят массированную атаку на смоленский авиационный завод
21 января 2025, 02:05

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские беспилотники, предварительно, пытаются атаковать смоленский авиационный завод. Об этом сообщает Shot.
«Предварительно, ещё одной целью атаки БПЛА ВСУ мог стать авиационный завод в Заднепровском районе города», — пишут в telegram-канале.

В издании отмечают, что основная часть взрывов слышна в этом районе города. На фоне массированной атаки в Смоленске наблюдаются проблемы с электричеством. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.


Сейчас Смоленская область отражает массированную атаку беспилотников ВСУ. Один из дронов упал на жилой дом, где началось возгорание. В регионе объявлена опасность атаки БПЛА.

Читайте также:

Shot: в городе Лиски Воронежской области пожар на НПЗ после атаки дронов ВСУ

Макрон: не стоит ждать окончания украинского конфликта в ближайшие дни

Саперы РФ разминировали почти миллион квадратных метров освобожденных территорий
#пожар
#дом
#завод
#бпла
#жилой дом
#возгорание
#опасность
#telegram
#всу
#рф
#беспилотник
#атака
#дрон
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Baza: в Смоленске на фоне атаки украинских БПЛА в некоторых в домах пропал свет
21 января 2025, 01:58

Фото: iStock/Naypong

В результате атаки беспилотников ВСУ на Смоленск в некоторых домах пропал свет. Об этом пишет Baza.
«По словам местных жителей, после взрывов в некоторых домах пропал свет», — сообщают в telegram-канале.

Один из взрывов был запечатлен на камеру. Беспилотник взорвался в Заднепровском районе города.



На данный момент на Смоленск ведется атака украинских дронов. Один из беспилотников упал на крышу многоэтажки, в результате чего произошло возгорание дома. В Смоленской области объявлена опасность атаки БПЛА. По предварительной информации, дроны совершают налет на местный нефтеперерабатывающий завод.

Читайте также:

Shot: в городе Лиски Воронежской области пожар на НПЗ после атаки дронов ВСУ

Зеленский и Путин заявили о готовности к диалогу на фоне инаугурации Трампа

Военэксперт Кошкин: ни одна страна не может противостоять мощи «Орешника»
#пожар
#беспилотник
#завод
#бпла
#возгорание
#опасность
#дома
#свет
#telegram
#атака
#дроны
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: в Смоленске загорелся жилой дом после падения беспилотника
21 января 2025, 01:46

Фото: iStock/Elena Pantiukhina

В результате падения беспилотника в Смоленске случилось возгорание жилого дома. Об этом сообщает Mash.
«Один из украинских БПЛА попал в жилой дом на Автозаводской улице в Заднепровском районе Смоленска», — пишут в telegram-канале.

Как рассказали местные жители, беспилотник врезался в крышу здания, в результате чего началось возгорание. От взрывной волны были выбиты стекла на последнем этаже дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее «Радио 1» писало об атаке дронов ВСУ на Смоленск. Жители рассказали о взрывах в городе. Предварительно, беспилотники пытаются атаковать местный НПЗ.



Читайте также:

Shot: в городе Лиски Воронежской области пожар на НПЗ после атаки дронов ВСУ

Макрон: не стоит ждать окончания украинского конфликта в ближайшие дни

Саперы РФ разминировали почти миллион квадратных метров освобожденных территорий
#пожар
#дом
#беспилотник
#бпла
#жилой дом
#жители
#возгорание
#дома
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Shot: в Смоленске взрывы на фоне объявленной опасности атаки БПЛА
21 января 2025, 01:34

Фото: iStock/dzika_mrowka

Жители Смоленска рассказывают о взрывах на фоне объявленной в области опасности атаки беспилотников. Об этом пишет Shot.
«Серия взрывов прогремела над Смоленском. Предварительно, целью атаки является местный НПЗ Ярцево», — сообщают в telegram-канале.

Беспилотники ВСУ летят в сторону нефтеперерабатывающего завода Ярцево. Также в городе работает система ПВО. Предварительно, удалось сбить несколько беспилотников. Ранее в Смоленской области была объявлена опасность атаки БПЛА.

Жители Смоленска рассказали, что всего слышали от трех до семи взрывов. На данный момент информации о пострадавших и повреждениях нет.

Читайте также:

Shot: в городе Лиски Воронежской области пожар на НПЗ после атаки дронов ВСУ

Саперы РФ разминировали почти миллион квадратных метров освобожденных территорий

Макрон: не стоит ждать окончания украинского конфликта в ближайшие дни
#пожар
#бпла
#жители
#опасность
#всу
#рф
#пво
#беспилотник
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Макрон: не стоит ждать окончания украинского конфликта в ближайшие дни
21 января 2025, 01:24

Фото: iStock/Ruma Aktar

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, конфликт на Украине не будет завершен в ближайшие дни. Слова главы государства передает телеканал BFM TV.
«Конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра», — сказал Макрон.

Свое заявление французский лидер сделал на фоне обещаний президента США Дональда Трампа положить конец конфликту в ближайшее время. До своей инаугурации глава Штатов не раз говорил о том, что завершит СВО за 24 часа. Напомним, Дональд Трамп официально стал президентом США 20 января.

При этом Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин уже сделали свои заявления о готовности к переговорам. Первый написал об этом в своем telegram-канале, а президент России поделился своим желанием пойти на контакт с администрацией Трампа в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности.

Читайте также:

Губернатор Анохин: в Смоленской области объявлена опасность атаки беспилотников

Саперы РФ разминировали почти миллион квадратных метров освобожденных территорий

Shot: в городе Лиски Воронежской области пожар на НПЗ после атаки дронов ВСУ
#сша
#конфликт
#владимир путин
#президент
#дональд трамп
#заявление
#владимир зеленский
#сво
#макрон
#рф
#франция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Анохин: в Смоленской области объявлена опасность атаки беспилотников
21 января 2025, 01:13

Фото: iStock/rancho_runner

В Смоленской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин.
«Уважаемые смоляне! В Смоленской области опасность БПЛА! В случае работы ПВО сохраняйте спокойствие. Избегайте открытых пространств», — написал Анохин в своем telegram-канале.

В ночь на 21 января Смоленская область стала не первой, где зафиксировали налет беспилотников. В городе Лиски Воронежской области произошел пожал на нефтеперерабатывающем заводе в результате атаки дронов ВСУ.

Читайте также:

Саперы РФ разминировали почти миллион квадратных метров освобожденных территорий

Зеленский и Путин заявили о готовности к диалогу на фоне инаугурации Трампа

Военэксперт Кошкин: ни одна страна не может противостоять мощи «Орешника»
#бпла
#опасность
#telegram
#всу
#рф
#пво
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате