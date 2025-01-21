Mash: из-за атаки дронов ВСУ по Смоленску в многоэтажке загорелось шесть этажей

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В одном из многоквартирных домов Смоленска произошел сильный пожар после атаки беспилотников ВСУ на город. Об этом пишет Mash.
«После массированной атаки ВСУ на Смоленск загорелась многоэтажка на Бородинской улице. Горят минимум шесть этажей», — пишут в telegram-канале.
Ситуацию о полученных повреждениях прокомментировал губернатор Смоленской области Василий Анохин. Как рассказал глава региона, пострадавших в результате нападения дронов нет. На отдельных зданиях произошли возгорания после падения обломков беспилотников. Также получили повреждения окна жилых домов.
В ночь на 21 января Смоленск подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. При нападении украинская армия использовала дроны большой дальности PD-2 и «Лютый». Предполагается, что беспилотники пытались атаковать местный авиационный завод.
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Иван Мусатов