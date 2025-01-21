Baza: в Смоленске на фоне атаки украинских БПЛА в некоторых в домах пропал свет

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В результате атаки беспилотников ВСУ на Смоленск в некоторых домах пропал свет. Об этом пишет Baza.
«По словам местных жителей, после взрывов в некоторых домах пропал свет», — сообщают в telegram-канале.
Один из взрывов был запечатлен на камеру. Беспилотник взорвался в Заднепровском районе города.
На данный момент на Смоленск ведется атака украинских дронов. Один из беспилотников упал на крышу многоэтажки, в результате чего произошло возгорание дома. В Смоленской области объявлена опасность атаки БПЛА. По предварительной информации, дроны совершают налет на местный нефтеперерабатывающий завод.
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