Mash: в Смоленске загорелся жилой дом после падения беспилотника

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В результате падения беспилотника в Смоленске случилось возгорание жилого дома. Об этом сообщает Mash.
«Один из украинских БПЛА попал в жилой дом на Автозаводской улице в Заднепровском районе Смоленска», — пишут в telegram-канале.
Как рассказали местные жители, беспилотник врезался в крышу здания, в результате чего началось возгорание. От взрывной волны были выбиты стекла на последнем этаже дома. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее «Радио 1» писало об атаке дронов ВСУ на Смоленск. Жители рассказали о взрывах в городе. Предварительно, беспилотники пытаются атаковать местный НПЗ.
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