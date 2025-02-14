Мюнхенская конференция по безопасности 2025: обсуждение украинского конфликта, диалог США и России

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Сегодня, 14 февраля, началась 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. В 2025 году форум проходит с 14 по 16 февраля. Каждый год Германия принимает мировых лидеров и экспертов для того, чтобы обсудить вопросы мировой политики и безопасности.
Мюнхенская конференция по безопасности: в чем ее сутьМюнхенская конференция по безопасности — ежегодный форум, девизом которого выступает «Мир через диалог». Во время конференции мировые лидеры, дипломаты, эксперты и представители бизнес-элит беседуют на тему действующих конфликтов. Они обсуждают угрозы человечеству, а еще пути разрешения конфликтов. Форум длится три дня в мюнхенском отеле «Байеришер Хоф».
Конференция определяет свою цель как «укрепление доверия и содействие мирному разрешению конфликтов путем поддержания постоянного, курируемого и неформального диалога в рамках международного сообщества безопасности».
История Мюнхенской конференцииПервая Мюнхенская конференция проходила в 1963 году, когда в мире бушевала холодная война. Первыми участниками форума были лидеры Германии (ФРГ) и её союзники по НАТО. Изначально основатели называли её «трансатлантической семейной встречей».
После конца холодной войны участников конференции прибавилось: лидеры разных государств и регионов стали собираться в Мюнхене, чтобы обсудить угрозы безопасности, как для своих стран, так и для всего мира в целом.
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Президент России Владимир Путин в 2007 году отмечал, что действия Соединенных Штатов Америки подрывают глобальную безопасность, в том числе и за счёт расширения Североатлантического альянса.
Российский президент говорил, что выдвижение сил НАТО к государственным границам РФ противоречит заявлениям западных лидеров, сделанным после роспуска Организации Варшавского договора. Владимир Путин вспомнил о заявлении 1990 года главы НАТО Манфреда Вернера — в нем он обещал не размещать войска альянса за пределами территории ФРГ.
Глава РФ обратил внимание, что руководство страны готово работать «над строительством справедливого и демократического мироустройства, обеспечивая в нем безопасность и процветание не для избранных, а для всех».
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Как и когда пройдет Мюнхенская конференция в 2025 году61-я Мюнхенская конференция проходит с 14 по 16 февраля. Открывает форум президент Германии, Франк-Вальтер Штайнмайер. Обсуждения и иные мероприятия конференции будет курировать председатель Кристоф Хойсген.
В первый день конференции участники обсудят вызовы глобальной безопасности и коснутся вопросов управления мировой политикой, поговорят об устойчивости демократии. Еще в повестку включены климатические проблемы.
Завтра, 15 февраля, пройдут дискуссии о мировом правопорядке, участники обсудят конфликты и кризисы в разных регионах мира.
В воскресенье, 16 февраля, на конференции поднимут вопрос о роли Европы в мировой политике. Еще в этот день официально сменится председатель конференции в Мюнхене: место Хойсгена займет Йенс Столтенберг.
Кто участвует в Мюнхенской конференции 14-16 февраляВ число участников Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года вошли:
- Марк Рютте, генсек НАТО;
- Джей Ди Вэнс, вице-президент США;
- Марко Рубио, госсекретарь США;
- Ван И, министр иностранных дел Китая;
- Ицхак Герцог, президент Израиля;
- Мухаммед Штайе, премьер-министр Палестины;
- Джейхун Байрамов, министр иностранных дел Азербайджана;
- Саломе Зурабишвили, бывший президент Грузии;
- Сурен Папикян, министр обороны Армении;
- Ассад Хассан Аш-Шайбани, министр иностранных дел Сирии.
Марк Рютте (Фото: kremlin.ru)
Мультиполяризация как главная темаМультиполяризация заявлена как основная тема Мюнхенской конференции 2025 года, то есть борьба отдельных стран за усиление своего влияния на мировой арене. В докладе, который подготовили к международному форму, авторы акцентировали внимание на плачевные последствия многополярного мироустройства — они могут привести к разрыву интересов между главными мировыми силами и увеличению конкуренции.
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Основные вопросы, которые участники форума планируют обсудить — это конфликты на Украине, Ближнем Востоке и в Африке.
Что может измениться после Мюнхенской конференции для России и мираНедавно президент США Дональд Трамп заявил, что на конференции в первый же день состоятся контакты российских и американских представителей. Однако в Кремле эти сведения не подтвердили.
«Россия будет там вместе с нашими людьми. Украина тоже, кстати, приглашена. Точно не уверен, кто именно будет присутствовать от каждой страны, но там будут высокопоставленные представители из России, Украины и США», — поделился Трамп.
Чуть позже республиканец сказал, что встреча российских, украинских и американских чиновников пройдет на следующей неделе в Саудовской Аравии.
Председатель MSC Кристоф Хойсген объявил, что форум может стать площадкой для предварительных переговоров по урегулированию конфликта.
«Мы надеемся, что Мюнхен будет использован [для переговоров], и у нас также есть признаки, что он послужит достижению прогресса на пути к миру на Украине», — обратил внимание Хойсген.
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