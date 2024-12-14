На объекте инфраструктуры в российском регионе началось возгорание из-за атаки дронов ВСУ

Фото: iStock/Kesu01
В Орловской области в результате атаки беспилотников ВСУ загорелось топливо на одном из инфраструктурных объектов, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.
Осколки сбитых дронов повредили окна нескольких частных домов.
По словам главы региона, пострадавших в результате атаки нет. На месте работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий инцидента.
Нападение стало очередной попыткой ВСУ атаковать гражданские объекты.
В ночь с 13 на 14 декабря «Радио 1» передавало, что в небе над Орлом прогремели сильные взрывы. Также были показаны кадры происходящего. На тот момент все последствия атаки еще не были известны.
Читайте также:
Российские зенитчики сбили три украинских БПЛА в зоне СВО
ПВО РФ отразила ракетную атаку ВСУ на Донецк
Стало известно, сколько солдат ВСУ и украинской техники за сутки уничтожил «Восток»
По словам главы региона, пострадавших в результате атаки нет. На месте работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий инцидента.
Нападение стало очередной попыткой ВСУ атаковать гражданские объекты.
В ночь с 13 на 14 декабря «Радио 1» передавало, что в небе над Орлом прогремели сильные взрывы. Также были показаны кадры происходящего. На тот момент все последствия атаки еще не были известны.
Читайте также:
Российские зенитчики сбили три украинских БПЛА в зоне СВО
ПВО РФ отразила ракетную атаку ВСУ на Донецк
Стало известно, сколько солдат ВСУ и украинской техники за сутки уничтожил «Восток»
Мария Моисеева