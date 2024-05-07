На теле убитого в ЛНР наемника нашли шевроны с флагом Франции

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На теле наемника, убитого российскими войсками под Белогоровкой в Луганской Народной Республике обнаружены шевроны с флагом Франции. Об этом стало известно РИА Новости.
В распоряжении издания оказалась видеозапись с захваченного опорного пункта, где на одном из военнослужащих заметили несколько шевронов, один в виде перевернутого флага Франции, а на рукаве шеврон с флагом Франции в стиле милитари.
По данным источника информагентства в силовых структурах, кадры сняты штурмовиком одного из подразделений Вооруженных сил РФ под Белогоровкой, за которую сейчас идут бои.
Ранее сообщалось, что французский иностранный легион понес первые потери на Украине у Часова Яра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не находится в войне ни с Россией, ни с ее народом.
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По данным источника информагентства в силовых структурах, кадры сняты штурмовиком одного из подразделений Вооруженных сил РФ под Белогоровкой, за которую сейчас идут бои.
Ранее сообщалось, что французский иностранный легион понес первые потери на Украине у Часова Яра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак