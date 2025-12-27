Достижения.рф

На Украине озвучили самое благоприятное время для урегулирования конфликта

Буданов* посчитал февраль 2026 года самым благоприятным временем для мира
Фото: istockphoto/IherPhoto

Наиболее благоприятным временем для достижения мирных договорённостей является февраль 2026 года. Об этом пишут украинские СМИ, цитируя главу республиканской разведки Кирилла Буданова*.



Отвечая на вопрос журналистки, он пояснил, что, по его расчётам, озвученный период выглядит оптимальным как для России, так и для Украины, чтобы «чего-то достигнуть», говорится в материале. Буданов* также отметил, что к такому выводу приводит совокупность факторов, в том числе уровень военной активности, однако подробностей не привёл.

Ранее сообщалось, что российский Генштаб доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Гуляйполя и Димитрова в зоне СВО.

Кроме того, замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что разрешение конфликта на Украине близко.

Никита Кротов

