На Украине озвучили самое благоприятное время для урегулирования конфликта

27 декабря 2025, 21:19

Буданов* посчитал февраль 2026 года самым благоприятным временем для мира

Фото: istockphoto/IherPhoto

Наиболее благоприятным временем для достижения мирных договорённостей является февраль 2026 года. Об этом пишут украинские СМИ, цитируя главу республиканской разведки Кирилла Буданова*.