Фото: istockphoto/Harry Wedzinga
На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения, пишет ТАСС.
Отмечается, что в красной зоне также находятся подконтрольные Киеву районы ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины.
ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
Российские военные выкопали подземный туннель, который позволил им взять опорный пункт ВСУ в поселке Кирово ДНР. Бойцы отряда «Ветераны» группировки войск «Центр» благодаря подземному ходу смогли выйти в тыл врага и обеспечить снабжение при удержании позиций. По словам командира взвода, боевики Вооруженных сил Украины прятались в окопах и подвалах.
Ранее сообщалось, что неподалеку от Харькова произошел взрыв. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины.
ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
Российские военные выкопали подземный туннель, который позволил им взять опорный пункт ВСУ в поселке Кирово ДНР. Бойцы отряда «Ветераны» группировки войск «Центр» благодаря подземному ходу смогли выйти в тыл врага и обеспечить снабжение при удержании позиций. По словам командира взвода, боевики Вооруженных сил Украины прятались в окопах и подвалах.
Ранее сообщалось, что неподалеку от Харькова произошел взрыв. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова