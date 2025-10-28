Над Тульской областью сбили еще четыре беспилотника ВСУ

28 октября 2025, 23:08

Миляев: Силы ПВО сбили еще четыре беспилотника ВСУ над Тульской областью

Фото: iStock/bbsferrari

Силы противовоздушной обороны России уничтожили еще четыре украинских БПЛА в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.





Предварительно, пострадавшие в результате атаки дронов отсутствуют. Повреждений инфраструктуры также не зафиксировали.



Миляев напомнил местным жителям о правилах безопасности: приближаться к обломкам БПЛА запрещено, поскольку они могут содержать взрывчатые и отравляющие вещества.





«Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112», — напомнил губернатор Тульской области.