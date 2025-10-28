Над Тульской областью сбили еще четыре беспилотника ВСУ
Миляев: Силы ПВО сбили еще четыре беспилотника ВСУ над Тульской областью
Силы противовоздушной обороны России уничтожили еще четыре украинских БПЛА в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
Предварительно, пострадавшие в результате атаки дронов отсутствуют. Повреждений инфраструктуры также не зафиксировали.
Миляев напомнил местным жителям о правилах безопасности: приближаться к обломкам БПЛА запрещено, поскольку они могут содержать взрывчатые и отравляющие вещества.
«Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112», — напомнил губернатор Тульской области.Вечером 28 октября «Радио 1» передавало, что на подлёте к Москве средства ПВО сбили три беспилотника.
Напомним, что Москва и Подмосковье в последние дни переживают серию интенсивных атак дронов. Так, например, в ночь на 27 октября системы ПВО устранили над Московским регионом 40 БПЛА ВСУ.