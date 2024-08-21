Неизвестные подожгли автобус военных в Киеве

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В Киеве на улице Урловской подожгли военный автобус. Об этом сообщила «Страна.ua».
«На кадрах с места происшествия видно, что автобус горит. Пока неизвестно, кто поджёг его. Правоохранительные органы не комментируют случившееся», - говорится в материале.
Ранее в Днепре подожгли автомобиль военного. Очевидцы слышали хлопки.
До этого Служба безопасности Украины задержала шесть человек, которых подозревают в поджогах автомобилей военных.
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