Несколько БПЛА ВСУ обнаружили и сбили в Воронежской области
Губернатор Гусев: Силы ПВО сбили несколько БПЛА в одном из районов Воронежской области
Несколько БПЛА были обнаружены и уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) в одном из районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Точное количество сбитых дронов ВСУ не уточняется. При этом губернатор Воронежской области предупредил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — добавил он.12 июля сообщалось, что российские удары по украинским территориальным центрам комплектования (военкоматам) вызвали панику у боевиков ВСУ. Днем того же дня в Минобороны России докладывали об ударах ВС РФ по территориальным центрам комплектования на Украине. Уточнялось, что использовались дроны, артиллерия и ракеты.