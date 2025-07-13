Несколько БПЛА ВСУ обнаружили и сбили в Воронежской области

13 июля 2025, 00:56

Губернатор Гусев: Силы ПВО сбили несколько БПЛА в одном из районов Воронежской области

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Несколько БПЛА были обнаружены и уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) в одном из районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.





Точное количество сбитых дронов ВСУ не уточняется. При этом губернатор Воронежской области предупредил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.





«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — добавил он.