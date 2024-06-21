Несколько украинских ракет сбили над Мелитополем

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Российские системы ПВО успешно сбили четыре украинские ракеты над городом Мелитополь (Запорожская область). Об этом сообщила администрация города.
«По информации оперативных служб, около 22:00 зафиксированы несколько попыток киевского режима обстрелять Мелитополь», – сказано в сообщении администрации.Они отметили, что городу ничего не угрожает.
Ранее стало известно, что ВСУ атаковали нефтебазу в Тамбовской области, там загорелся резервуар. К ликвидации пожара привлекли силы территориальной подсистемы РСЧС, а также пожарно-спасательные подразделения от МЧС России.
Кроме того, в адыгейском посёлке Энем Тахтамукайского района произошёл пожар на нефтебазе после удара украинского беспилотника.
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Никита Иванов