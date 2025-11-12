Ночную атаку украинских дронов отразили в трех районах Ростовской области

12 ноября 2025, 06:47

Фото: iStock/bbsferrari

В ночь с 11 на 12 ноября атаку беспилотников ВСУ отразили в трёх районах Ростовской. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.