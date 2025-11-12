Ночную атаку украинских дронов отразили в трех районах Ростовской области
В ночь с 11 на 12 ноября атаку беспилотников ВСУ отразили в трёх районах Ростовской. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он отметил, что силы ПВО сработали в Донецке, Новошахтинске и в Каменском районе. При этом никто из местных жителей не пострадал.
Губернатор добавил, что информация о возможных последствиях на земле в настоящий момент уточняется.
Также за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны РФ сбили один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровске украинец выстрелил в двух сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов).
