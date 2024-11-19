Ночью в Ростовской области ПВО уничтожила 11 БПЛА

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В ночь на 19 ноября силы ПВО уничтожили 11 беспилотников над Ростовской областью, сообщил в своём Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
По его словам, дроны были сбиты в районе Таганрога, а также в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах. Слюсарь подчеркнул, что работа ПВО позволила предотвратить возможные последствия атак.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив один беспилотник в районе Таганрога.
Стало также известно, что в Курской области погиб человек после атаки дрона ВСУ. Инцидент произошёл днём в Большесолдатском районе, где беспилотник атаковал легковой автомобиль.
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Ранее «Радио 1» сообщало, что в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив один беспилотник в районе Таганрога.
Стало также известно, что в Курской области погиб человек после атаки дрона ВСУ. Инцидент произошёл днём в Большесолдатском районе, где беспилотник атаковал легковой автомобиль.
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Мария Моисеева