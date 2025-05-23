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В России пообещали скорый и масштабный ответ на удары беспилотников ВСУ

Полковник Ходаренок предрек скорый и масштабный ответ на удары дронов ВСУ по РФ
Фото: iStock/Nastco

Фото: iStock/Nastco

Военный обозреватель «Газеты.Ru» и полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил о неизбежном масштабном ответе России на частые атаки беспилотников ВСУ в последние дни.
Ссылаясь на данные о работе ПВО на территории РФ, Ходаренок отметил, что с вечера 20 мая до утра 22 мая над территорией страны было уничтожено 485 дронов. Из этого числа 63 украинских БПЛА были устранены над Московской областью.

Ходаренок подчеркнул, что ответные действия РФ будут значительно мощнее атак ВСУ.

Пострадавшего при атаке дрона ВСУ главу Беловского района Курской области экстренно доставили в Москву
Пострадавшего при атаке дрона ВСУ главу Беловского района Курской области экстренно доставили в Москву
«Не приходится сомневаться, что ответ с российской стороны последует очень скоро, и по своим масштабам и разрушительным последствиям он намного превзойдет действия беспилотной авиации Украины», — заключил он.
По его мнению, украинская ПВО, испытывающая дефицит ракет для комплексов Patriot и других систем, не способна эффективно защитить Киев и ключевые объекты.

Ранее сообщалось, что в ночь с 22 на 23 мая восемь человек получили травмы из-за падения на территории РФ сбитого БПЛА ВСУ и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца.

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В Ельце Липецкой области оценили повреждения после падения БПЛА на дом
Артамонов: из-за падения обломков БПЛА на дом в Ельце пострадали 20 квартир
23 мая 2025, 06:52

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Ельце обломки сбитого беспилотника повредили 20 квартир в жилом доме. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
«Одна из них (квартир) пострадала больше других. Крыша и окна требуют восстановления», — пояснил Артамонов.
Однако проживавший там мужчина не пострадал. По словам главы региона, гражданина временно разместили у родственников.

В России пообещали скорый и масштабный ответ на удары беспилотников ВСУ
В России пообещали скорый и масштабный ответ на удары беспилотников ВСУ
Артамонов пообещал оказать всю необходимую помощь в восстановлении жилья, включая ремонт поврежденных помещений.

Ранее сообщалось, что восемь человек получили травмы в результате падения беспилотника и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца.

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Пострадавшего при атаке дрона ВСУ главу Беловского района Курской области экстренно доставили в Москву
Хинштейн: пострадавшего при атаке дрона ВСУ Волобуева ночью доставили в Москву
23 мая 2025, 04:48

Николай Волобуев (Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна @Hinshtein)

Главу Беловского района Курской области Николая Волобуева, получившего ранения при атаке украинского беспилотника, экстренно доставили ночью в московский ЦИТО для операции. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Волобуев получил минно-взрывную травму, переломы костей таза и руки после удара БПЛА ВСУ по его автомобилю.

В Национальном медицинском центре травматологии и ортопедии Волобуева встретили министр здравоохранения Михаил Мурашко и врачи, которые провели КТ-обследование и начали подготовку к операции.

Хинштейн отметил, что, несмотря на тяжелое состояние, глава района сохраняет боевой настрой и переживает из-за вынужденного перерыва в работе. После операции Волобуеву предстоит реабилитация в ведущем федеральном центре.

«Уверен, врачи сделают для этого всё возможное и невозможное: в ЦИТО работают лучшие специалисты в стране!», — добавил Хинштейн.
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Губернатор Артамонов: В Ельце 8 человек пострадали из-за падения БПЛА и пожара
23 мая 2025, 03:36

Фото: iStock/maxim4e4ek

Восемь человек получили травмы в результате падения беспилотника и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, передает РИА Новости.
«В интернете распространяется информация об утечке опасных веществ после пожара. Эти сведения не соответствуют действительности», — добавил Артамонов.
На месте работают экстренные службы, включая взрывотехников, а системы ПВО и радиоэлектронной борьбы продолжают защищать воздушное пространство города.

Рамиль Манцаев проблема
Рамиль Манцаев проблема
Губернатор призвал жителей оставаться в безопасных местах и избегать приближения к окнам.

Обломки БПЛА также упали на крышу жилого дома, но жильцы были своевременно эвакуированы, и жертв в этом инциденте нет.

Ранее сообщалось, что в Ельце обломки сбитого беспилотника упали в промышленной зоне, спровоцировав пожар.

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#пво
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В российском городе начался пожар после падения обломков дрона
В городе Елец Липецкой области начался пожар после падения обломков БПЛА
23 мая 2025, 02:38

Фото: iStock/grafoto

В Ельце (Липецкая область) обломки сбитого беспилотника упали в промышленной зоне, спровоцировав пожар. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Оперативные службы локализуют возгорание и оценивают масштабы ущерба. На месте происшествия проводятся эвакуационные мероприятия.

«Противник продолжает атаку беспилотниками. Работают ПВО и наша авиация. Не подходите к окнам», — добавил Артамонов.
Артамонов также предупредил о возможных временных ограничениях мобильного интернета в гроде — мера направлена на повышение эффективности противодействия беспилотникам.

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#бпла
#возгорание
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Число пострадавших из-за ракетного удара ВСУ по Курской области увеличилось
Хинштейн: Число пострадавших из-за удара ВСУ по Льгову возросло до 16
23 мая 2025, 01:34

Фото: iStock/gorodenkoff

Число пострадавших мирных жителей в результате ракетного удара по городу Льгову Курской области увеличилось до 16 человек. Среди них двое детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«К сожалению, четверо из числа пострадавших в тяжёлом состоянии — наши врачи делают всё, чтобы их спасти!», — добавил он.
По данным на 22 мая 23:00, 14 человек были госпитализированы в Курскую областную больницу, и двое получили амбулаторное лечение из-за легких травм.

Рамиль Манцаев проблема
Рамиль Манцаев проблема
В результате атаки ВСУ повреждены 30 частных домов, 26 квартир в трех многоквартирных домах, два магазина, автомойка, а также 14 легковых и 9 грузовых автомобилей. Ремонтные бригады уже приступили к восстановлению, включая замену окон.

Хинштейн добавил, что лично посетит раненых после возвращения в Курск.

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