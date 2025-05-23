В России пообещали скорый и масштабный ответ на удары беспилотников ВСУ

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Военный обозреватель «Газеты.Ru» и полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил о неизбежном масштабном ответе России на частые атаки беспилотников ВСУ в последние дни.
Ссылаясь на данные о работе ПВО на территории РФ, Ходаренок отметил, что с вечера 20 мая до утра 22 мая над территорией страны было уничтожено 485 дронов. Из этого числа 63 украинских БПЛА были устранены над Московской областью.
Ходаренок подчеркнул, что ответные действия РФ будут значительно мощнее атак ВСУ.
Ранее сообщалось, что в ночь с 22 на 23 мая восемь человек получили травмы из-за падения на территории РФ сбитого БПЛА ВСУ и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца.
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Ходаренок подчеркнул, что ответные действия РФ будут значительно мощнее атак ВСУ.
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«Не приходится сомневаться, что ответ с российской стороны последует очень скоро, и по своим масштабам и разрушительным последствиям он намного превзойдет действия беспилотной авиации Украины», — заключил он.По его мнению, украинская ПВО, испытывающая дефицит ракет для комплексов Patriot и других систем, не способна эффективно защитить Киев и ключевые объекты.
Ранее сообщалось, что в ночь с 22 на 23 мая восемь человек получили травмы из-за падения на территории РФ сбитого БПЛА ВСУ и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца.
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Мария Моисеева