Новости СВО: где пытаются атаковать ВСУ, на каком участке продвинулись ВС РФ

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На линии фронта продолжаются позиционные бои. Противник продолжает наносить удары по российским городам с мирными гражданами, в то время как ВС РФ атакуют военные объекты Украины. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где удалось установить контроль российским бойцам.
ВКС РФ уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ у Красного Лимана
Российские бойцы уничтожили четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта ВС Украины. Об этом в беседе с изданием РИА Новости рассказал старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров.
Россия нанесла удар по месту совещания командиров теробороны ВСУ
ВС РФ нанесли удар по месту проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны ВСУ. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. В результате атаки место проведения совещания было поражено. Также российские бойцы уничтожали живую силу противника и военную технику более чем в 100 районах.
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Армия России нанесла массированный ракетный удар по военным объектам Украины
Российская армия нанесла массированный удар по военным объектам Украины, рассказали в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что ВС РФ использовали для нанесения ударов ракетный комплекс «Кинжал» и оружие большой дальности.
Военно-промышленный комплекс противника получил повреждения.
Армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям
По словам главы военной администрации Киева, российские войска ведут активное наступление более чем на 20 направлениях фронта. Кроме того, наблюдается большое количество тяжелой техники ВС РФ вокруг Авдеевки, что свидетельствует о подготовке к новым активным противостояниям.
Группировка войск «Юг» уничтожила более 280 боевиков ВСУ и РСЗО Vampire
На Донецком направлении ВС РФ нанесли поражение живой силе противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев в беседе с изданием РИА Новости. По его словам, ВСУ понесли существенные потери в результате массированной атаки ВС РФ.
Он также сообщил, что ВСУ лишились более 200 бойцов, семи автомобилей, а также несколько единиц техники западного производства.
Россия ударила по месту разработки передовых ракет ВСУ
ВС РФ нанесли мощный удар по месту разработки ракет для нужд ВСУ. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала «Сейчас». Он указал на успешность российской разведки, благодаря которой ВСУ несут существенные потери. Кроме того, киевский эксперт добавил, что некоторые данные о стратегических объектах Украины находятся в открытом доступе.
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Последние новости СВО
Российская армия продолжает наступление практически вдоль всей линии соприкосновения, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Штурмовым отрядам ВС РФ удалось расширить зону контроля на Лиманском направлении.
Кроме того, российские бойцы продвинулись в районе населенного пункта Петровского.
Несколько населенных пунктов взяты под контроль в районе Работино. ВСУ также попытались перейти в атаку у Вербового, но безуспешно.
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