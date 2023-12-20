Новости СВО: где ВСУ попали в «огневой мешок», на каком участке идут в штурм ВС РФ

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ВС РФ перешли в наступление на нескольких участках фронта. Противник пытается сдержать оборону и стягивает дополнительные силы. О том, как складывается ситуация в зоне проведения спецоперации, кто перехватил инициативу, и где готовятся пойти в штурм российские военные, расскажет редакция «Радио 1».
В зоне СВО уничтожили наемника из США, который высмеивал российских солдат
Американский наемник Итан Хантер Хертвек ликвидирован в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает агентство TrackANaziMerc. Бывший морской пехотинец ВС США пропагандировал негативное отношение к российским военным и насмехался над ними в своих социальных сетях.
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Наемник вступил в ряды ВСУ летом текущего года и выполнял задачи в качестве военного медика. Американский пехотинец был убит в районе Авдеевки во время позиционного боя.
Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили пикапы с личным составом ВСУ
Пикапы с личным составом ВСУ уничтожены FPV-дронами группировки войск «Днепр». Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что в результате атаки, были уничтожены как минимум три украинских бойца. После успешного завершения операции расчет группировки сменил боевые позиции, чтобы не дать врагу нанести ответный удар.
На Запорожском участке фронта ВС РФ полностью перехватили инициативу
Противник практически не ведет активных боевых действий на Запорожском участке фронта, инициатива полностью на стороне ВС РФ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, приводит его слова издание РИА Новости. По его словам, российские военные ведут активную оборону, тогда как ВСУ «практически выдохлись».
Глава региона добавил, что украинская группировка «Марун» покинула Запорожское направление и ВСУ были вынуждены распределять свои резервы, чтобы закрыть бреши.
Украинская ракета уничтожила целый подъезд жилого дома в Донецке
Украинские боевики выпустили ракету по Донецку. Снаряд попал в подъезд жилого многоэтажного дома, что спровоцировало взрыв. Об этом сообщает издание РИА Новости. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно, жертв удалось избежать.
Последние новости СВО
ВС РФ перешли в наступление на нескольких участках фронта. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь».
Активные бои российские военные ведут на Лиманском направлении. Также ВС РФ атакуют по всей линии соприкосновения на Соледарском участке. Западнее Бахмута идет зачистка территорий от вражеских подразделений. ВС РФ готовятся к штурму Красного.
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Ситуация в районе Клещеевки складывается в пользу российских бойцов. Они вплотную подошли к вражеским формированиям, расположенным в населенном пункте.
ВСУ стягивают резервы под Крынки. По личному составу противника ведется постоянный огонь. Продолжается операция по охвату Авдеевского укрепрайона.
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Анастасия Крестьянова