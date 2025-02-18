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Обнажения на камеру, оскорбления россиян и подражание Панину***: новые скандальные выходки Шпака, Андрейченко и Незлобина

Александр Шпак, Наталья Андрейченко, Александр Незлобин (Фото: Instagram*@familyshpakinvest, @ natalya_andreychenko, @nezlobinofficial)

Александр Шпак, Наталья Андрейченко, Александр Незлобин (Фото: Instagram*@familyshpakinvest, @ natalya_andreychenko, @nezlobinofficial)

Знаменитости, которые по личным мотивам уехали из России, всячески пытаются издалека поддерживать интерес публики к своим персонам. Иногда такие действия выглядят откровенно смешно. В материале «Радио 1» — свежая подборка новостей про релокантов.


Александр Незлобин оголился на камеру


Александр Незлобин (Фото: Instagram*@nezlobinofficial)

Александр Незлобин, ранее резидент популярного Comedy Club, уже давно жил между двумя странами. Он с удовольствием делился информацией о том, что основным источником его дохода была работа в России, где он занимался режиссурой и монтажом. После завершения проектов он отправлялся в США, чтобы пробовать свои силы на местной стендап-сцене.

«Я стал наконец успешным режиссёром в России и начинающим комиком в Штатах. И это идеально, потому что моя финансовая жизнь и жизнь моей семьи не зависят от моего успеха в США. Я снимаю кино в России, а во время постпродакшена, который можно делать дистанционно, я уже здесь. После начала спецоперации этот план рухнул. Я не могу снимать в России», — делился комик на шоу Катерины Гордеевой**.

Теперь юмористу нужно как-то зарабатывать в Лос-Анджелесе, а это очень непросто, учитывая языковой барьер. Теперь, чтобы обеспечить себе доход, он «вынужден» работать с русскоязычной аудиторией и мигрантами из России, а также подрабатывать в качестве водителя такси через сервис Uber. Юморист пытался веселить публику шуточками про Россию, попутно поливая ее грязью, но зритель не оценил.

Незлобин не нашел ничего лучше, как пойти по стопам опального Алексея Панина***. В социальных сетях артиста появилось шокирующее видео, в котором комик, вдохновленный стилем Бьянки Цензори, сбрасывает с себя шубу, надетую на голое тело. На его спине можно увидеть нарисованную вручную ссылку на личный сайт, а сам артист предстает перед камерой абсолютно голым. Публика сочла такой выпад комика абсолютно омерзительным.

Наталья Андрейченко никак не может оторваться от «кормушки»


Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» Наталья Андрейченко живет за границей (США и Мексика) с 1991 года. Ее актерская карьера в штатах не сложилась, тогда артистка решила петь. В 1996 году Наталья создала коллектив под названием Natasha & GooSee и выпустила альбом MOST, на котором она исполнила все вокальные партии, но тоже не сложилось. Тогда то она и смекнула, что можно жить за океаном, а зарабатывать в России.

Для заработков она была ведущей реалити-шоу «Мама в законе» на телеканале «Перец», для российской публики продавала марафоны в сети «Интернет» на тему здорового питания, йоги и медитаций, и написала книгу, презентация которой состоялась в сентябре 2024 в Москве.

Фото: Instagram*@ natalya_andreychenko

В феврале этого года в соцсетях звезды появилась запись:

«Буду получать медаль за заслуги как заслуженный деятель искусств, помимо всего иного, чем я занимаюсь в любимой Рашечке».

Публика сильно возмутилась такому высказыванию беглой актрисы, а многие припомнили ей и предыдущее высказывание по поводу страны, где она собралась получать звание заслуженного деятеля всех веков и народов. Ранее , в 2024 году, на вопрос о политической ситуации актриса ответила:

«Я нахожусь в других странах, живу, поэтому я не знаю, что у них там [в России], чупидроны какие происходят, но мне это не нужно сейчас. Я же не знаю политику, мне сейчас не нужны проблемы, я пишу книгу, очень серьезную книгу!».

Получается, ради места у «кормушки» можно и помолчать, и сделать вид, и когда нужно улыбнуться жителям страны, которую она уже давно предала.

«Релоканты возвращаются»: продюсер предупредил о тенденции среди бежавших артистов
«Релоканты возвращаются»: продюсер предупредил о тенденции среди бежавших артистов

Александр Шпак осудил россиян за внешность


Александр Шпак (Фото: Instagram*@familyshpakinvest)

Блогер Шпак уехал из России в 2022 году. Стремясь завоевать расположение украинских националистов, блогер выкрасил свои ногти жёлто-синюю цветовую гамму. В своих публикациях он часто использует украинский язык, пишет слово «Россия» с маленькой буквы, критикует президента, активно распространяет фейки о победах Украины и радуется даже незначительным успехам ВСУ на фронте.

В связи с его активной деятельностью, направленной против России, в январе 2024 года МВД РФ объявило Шпака в розыск. 22 января Басманный суд города Москвы вынес решение о заочном аресте Шпака по статье о распространении информации, дискредитирующей Вооружённые силы Российской Федерации.

После этого потоки грязи от Шпака полетели и в граждан его бывшей родины, критиковать бывших сограждан блогер начал с внешности.

«Вы — настоящие мужики, неотесанные, грязные, без будущего и прошлого. Тем, какие вы, точно не стоит гордиться», — писал в своих соцсетях Шпак.

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Льготы по транспортному налогу в Подмосковье расширили на всех участников СВО
20 февраля 2025, 14:30

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума приняла закон, расширяющий действие льготы по транспортному налогу для участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В 2023 году по инициативе подмосковной прокуратуры от уплаты транспортного налога в регионе освободили россиян, призванных на военную службу по мобилизации и заключивших контракт с Минобороны как добровольцы.
«Сегодня назрела необходимость поддержки всех участников СВО. Предлагаю актуализировать закон о льготном налогообложении в Московской области и расширить категорию получателей льготы по освобождению от уплаты транспортного налога, распространив её на всех участников специальной военной операции», – сказал на заседании прокурор Московской области Сергей Забатурин.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов уточнил, что льготу распространят на всех участников СВО, в том числе на тех, кто участвует в боях в составе добровольческих формирований, сотрудников Росгвардии и полиции.

По данным Брынцалова, льготой по транспортному налогу уже воспользовались более 780 участников СВО.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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#спецоперация
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Участники СВО из Подмосковья теперь смогут оформить путёвку в санаторий в МФЦ
20 февраля 2025, 14:00

Фото: пресс-служба МФЦ МО

Участники спецоперации теперь могут оформить путёвку на оздоровление в МФЦ Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Чтобы воспользоваться услугой, потребуется всего три документа: паспорт, справка, подтверждающая необходимость санаторно-курортного лечения, и справка об отсутствии противопоказаний. Ели по какой-то причине участник СВО не может предоставить все эти справки, заявление примут и без них. В таком случае Социальный фонд России запросит их у медучреждения самостоятельно. Срок предоставления услуги – от двух до 10 рабочих дней», – отметили в пресс-службе.
Оформить документы на путёвку также можно в медицинской организации, которая выдала направление на санаторно-курортное лечение в СФР. А с 1 марта такая возможность появится и на Едином портале государственных услуг. Обратиться за предоставлением этой услуги можно раз в год.

Продолжительность санаторно-курортного лечения или медицинской реабилитации не превышает 21 дня. Кроме путёвки, для участников СВО предусмотрена компенсация расходов на проезд. Для этого после прохождения санаторно-курортного лечения или медицинской реабилитации нужно подать заявление в СФР и приложить проездные документы.

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#спецоперация
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#санаторий
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В Кремле переадресовали вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области в МО РФ
Песков: вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области лучше задать МО
20 февраля 2025, 13:29

Фото: istockphoto/yulenochekk

Вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области лучше задать Минобороны России. Такую рекомендацию дал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Здесь вопрос, наверное, непосредственно по деталям хода специальной военной операции, лучше адресовать вопрос непосредственно министерству обороны», — прокомментировал он.
Ранее Shot опубликовал сообщение о готовящемся наступлении на брянском направлении со стороны украинских боевиков. Уточнялось, что противник скапливает живую силу и технику приблизительно в полсотне километрах от российской границы.

По информации журналистов, речь идет о численности порядка пяти тысяч единиц живой силы и свыше 200 единиц техники.

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ВС РФ нанесли удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины
20 февраля 2025, 13:23

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью армия России нанесла групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что основными целями для нанесения удара стали объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

По данным ведомства, все назначенные цели были достигнуты, а объекты поражены.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что минувшей ночью Россия атаковала ракетами и дронами газовую инфраструктуру страны. Он уточнял, что повреждения получили производственные мощности.

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Трамп раскрыл настоящие потери ВСУ
Трамп: потери ВСУ в 700 тысяч солдат видны через спутники
20 февраля 2025, 13:00

Фото: istockphoto/Olena_Z

Боевики ВСУ потеряли 700 тысяч человек, и это видно на спутниках, заявил президент США Дональд Трамп.
«Украина потеряла, вероятно, 700 тысяч, и это ужасно, видны части тел, по всем полям, по всем. Мы их всех видим очень точно через спутники», — произнес политик, выступая во Флориде.
По словам хозяина Белого дома, полевые снимки напоминают «современную версию Геттисберга».

Перед этим Трамп разочаровался, что украинская сторона не воспользовалась шансом урегулировать конфликт за последние три года.

Ранее сообщалось, что у посольства США в Киеве проходит митинг с участием примерно 30 человек с американским и украинским флагами.

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