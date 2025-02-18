Обнажения на камеру, оскорбления россиян и подражание Панину***: новые скандальные выходки Шпака, Андрейченко и Незлобина

Александр Шпак, Наталья Андрейченко, Александр Незлобин (Фото: Instagram*@familyshpakinvest, @ natalya_andreychenko, @nezlobinofficial)
Знаменитости, которые по личным мотивам уехали из России, всячески пытаются издалека поддерживать интерес публики к своим персонам. Иногда такие действия выглядят откровенно смешно. В материале «Радио 1» — свежая подборка новостей про релокантов.
Александр Незлобин оголился на камеру
Александр Незлобин (Фото: Instagram*@nezlobinofficial)
Александр Незлобин, ранее резидент популярного Comedy Club, уже давно жил между двумя странами. Он с удовольствием делился информацией о том, что основным источником его дохода была работа в России, где он занимался режиссурой и монтажом. После завершения проектов он отправлялся в США, чтобы пробовать свои силы на местной стендап-сцене.
«Я стал наконец успешным режиссёром в России и начинающим комиком в Штатах. И это идеально, потому что моя финансовая жизнь и жизнь моей семьи не зависят от моего успеха в США. Я снимаю кино в России, а во время постпродакшена, который можно делать дистанционно, я уже здесь. После начала спецоперации этот план рухнул. Я не могу снимать в России», — делился комик на шоу Катерины Гордеевой**.
Теперь юмористу нужно как-то зарабатывать в Лос-Анджелесе, а это очень непросто, учитывая языковой барьер. Теперь, чтобы обеспечить себе доход, он «вынужден» работать с русскоязычной аудиторией и мигрантами из России, а также подрабатывать в качестве водителя такси через сервис Uber. Юморист пытался веселить публику шуточками про Россию, попутно поливая ее грязью, но зритель не оценил.
Незлобин не нашел ничего лучше, как пойти по стопам опального Алексея Панина***. В социальных сетях артиста появилось шокирующее видео, в котором комик, вдохновленный стилем Бьянки Цензори, сбрасывает с себя шубу, надетую на голое тело. На его спине можно увидеть нарисованную вручную ссылку на личный сайт, а сам артист предстает перед камерой абсолютно голым. Публика сочла такой выпад комика абсолютно омерзительным.
Наталья Андрейченко никак не может оторваться от «кормушки»
Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» Наталья Андрейченко живет за границей (США и Мексика) с 1991 года. Ее актерская карьера в штатах не сложилась, тогда артистка решила петь. В 1996 году Наталья создала коллектив под названием Natasha & GooSee и выпустила альбом MOST, на котором она исполнила все вокальные партии, но тоже не сложилось. Тогда то она и смекнула, что можно жить за океаном, а зарабатывать в России.
Для заработков она была ведущей реалити-шоу «Мама в законе» на телеканале «Перец», для российской публики продавала марафоны в сети «Интернет» на тему здорового питания, йоги и медитаций, и написала книгу, презентация которой состоялась в сентябре 2024 в Москве.
Фото: Instagram*@ natalya_andreychenko
В феврале этого года в соцсетях звезды появилась запись:
«Буду получать медаль за заслуги как заслуженный деятель искусств, помимо всего иного, чем я занимаюсь в любимой Рашечке».
Публика сильно возмутилась такому высказыванию беглой актрисы, а многие припомнили ей и предыдущее высказывание по поводу страны, где она собралась получать звание заслуженного деятеля всех веков и народов. Ранее , в 2024 году, на вопрос о политической ситуации актриса ответила:
«Я нахожусь в других странах, живу, поэтому я не знаю, что у них там [в России], чупидроны какие происходят, но мне это не нужно сейчас. Я же не знаю политику, мне сейчас не нужны проблемы, я пишу книгу, очень серьезную книгу!».
Получается, ради места у «кормушки» можно и помолчать, и сделать вид, и когда нужно улыбнуться жителям страны, которую она уже давно предала.
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Александр Шпак осудил россиян за внешность
Александр Шпак (Фото: Instagram*@familyshpakinvest)
Блогер Шпак уехал из России в 2022 году. Стремясь завоевать расположение украинских националистов, блогер выкрасил свои ногти жёлто-синюю цветовую гамму. В своих публикациях он часто использует украинский язык, пишет слово «Россия» с маленькой буквы, критикует президента, активно распространяет фейки о победах Украины и радуется даже незначительным успехам ВСУ на фронте.
В связи с его активной деятельностью, направленной против России, в январе 2024 года МВД РФ объявило Шпака в розыск. 22 января Басманный суд города Москвы вынес решение о заочном аресте Шпака по статье о распространении информации, дискредитирующей Вооружённые силы Российской Федерации.
После этого потоки грязи от Шпака полетели и в граждан его бывшей родины, критиковать бывших сограждан блогер начал с внешности.
«Вы — настоящие мужики, неотесанные, грязные, без будущего и прошлого. Тем, какие вы, точно не стоит гордиться», — писал в своих соцсетях Шпак.
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