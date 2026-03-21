Обстрел села Смородино в Белгородской области: увеличилось число погибших

21 марта 2026, 20:50

Количество погибших при обстреле в Смородино возросло до четырех человек

Из-под завалов социального объекта в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области, подвергшегося обстрелу со стороны ВСУ, извлекли тела еще двух женщин. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.