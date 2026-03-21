Обстрел села Смородино в Белгородской области: увеличилось число погибших
Из-под завалов социального объекта в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области, подвергшегося обстрелу со стороны ВСУ, извлекли тела еще двух женщин. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее чиновник сообщал, что при обстреле погибли две женщины, еще одна местная жительница получила ранения. Удар пришелся по социальному объекту в селе Смородино. Также уточнялось, что под завалами могли оставаться люди.
В результате атаки здание социального объекта полностью разрушилось, еще один объект торговли уничтожило пожаром. Работы по разбору завалов осложнялись активностью дронов.
Перед этим два БПЛА попали в строящийся дом в российском городе.
Читайте также: