Орбан допустил, что Рютте может потерять свой пост после угроз России

14 декабря 2025, 19:20

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнение в способности генерального секретаря НАТО Марка Рютте сохранить свой пост после его заявлений о возможном конфликте альянса с Россией.





Он также подчеркнул, что внутри НАТО нет единства по поводу текущего конфликта.





«Вопрос в том, что на это скажет американский президент, останется ли у генерального секретаря НАТО после этого пост?» — задался вопросом Орбан в беседе с Mandiner.