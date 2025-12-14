Орбан допустил, что Рютте может потерять свой пост после угроз России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнение в способности генерального секретаря НАТО Марка Рютте сохранить свой пост после его заявлений о возможном конфликте альянса с Россией.
Он также подчеркнул, что внутри НАТО нет единства по поводу текущего конфликта.
«Вопрос в том, что на это скажет американский президент, останется ли у генерального секретаря НАТО после этого пост?» — задался вопросом Орбан в беседе с Mandiner.
11 декабря генсек НАТО Марк Рютте призвал европейские страны увеличить расходы на оборону и производство для «борьбы с Россией». Он добавил, что государства должны продолжать «оказывать давление на Россию и поддерживать усилия, направленные на прекращение конфликта на Украине».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскритиковал Рютте, заявив, что его слова о подготовке к войне — это высказывания человека, который забыл о том, какой была Вторая мировая война.