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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская и Белгородская области
За минувшие сутки в Сумской области ВСУ предприняли три безуспешные попытки прорыва на российскую территорию. В районе села Ободы украинская штурмовая группа 425-й ошп была обезврежена ударами российских FPV-дронов на подходе к границе.
На участке между Рыжевкой и Тёткино неприятель предпринял попытку силами штурмового подразделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» в пешем строю проникнуть через границу. Однако вражеские штурмовики были остановлены огнём из стрелкового оружия на восточных окраинах Рыжевки.
Из населённого пункта Бессаловка, расположенного в Сумской области, в сторону государственной границы также выдвигалась группа штурмовиков из 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. В ходе перестрелки значительная часть вражеских сил была ликвидирована, а остальные отступили вглубь Украины.
На Сумском направлении российские войска продолжают успешное продвижение вглубь украинской территории. Отмечается значительное продвижение подразделений ВДВ РФ в Беловодах и его окрестностях.
Покровское направление
На участке фронта, расположенном на западе от Покровска, продолжаются активные боевые действия вблизи границы с Днепропетровской областью. В окрестностях населённых пунктов Орехово, Новосергеевка, Новониколаевка и Муравка линия боевого соприкосновения остаётся относительно стабильной, несмотря на ожесточённые бои.
В населённых пунктах Удачное, Котлино и Зверево происходят локальные столкновения. Российские военные укрепляют позиции на линии фронта в районе Миролюбовки и Малиновки, продвигаясь в направлении Новоэкономического.
ВС РФ нанесли удар по складу боеприпасов в районе Золотого Колодеза, который находится на расстоянии 30 километров от линии боевого соприкосновения. Кроме того, были зафиксированы удары по дороге, соединяющей Краматорск и Доброполье, что привело к проблемам в логистике ВСУ.
Торецкое направление
К западу от Торецка российские подразделения продолжают вести боевые действия за населённый пункт Новая Полтавка. Российские войска продолжают активное продвижение к юго-западной части Яблоновки.
На данном направлении отмечается продвижение ВС РФ в сторону села Заря. Есть тактические успехи в Романовке и Старой Николаевке. К северу от Торецка продолжаются бои в районе Дылеевки, где российские войска укрепляют свои позиции.
ВС России формируют огромный «котел» обороны ВСУ в районе Александрополь — Старая Николаевка — Романовка. Его закрытие становится вопросом времени.
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Угледарское направление
Министерство обороны РФ объявило об освобождении населённого пункта Вольное Поле. ВС РФ усиливают натиск на позиции ВСУ, расположенные к западу от Великой Новосёлки. Российские военные активно продвигаются в северо-восточном направлении от Шевченко и к северу от Бурлацкого.
В районе Отрадного ВС РФ ведут работу по зачистке лесных территорий, постепенно продвигаясь к границам населённого пункта. В Богатыре основные столкновения происходят в центральной части села, где российские штурмовики укрепляют свои позиции.
Херсонское направление
На этом участке фронта российские военные продолжают атаковать позиции ВСУ в Херсоне и других населённых пунктах на правом берегу Днепра. В результате прицельных ударов был разрушен ангар с военной техникой противника, а также сорвана попытка передислокации украинских войск.
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