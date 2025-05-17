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Освобождение села Вольное Поле и формирование котла под Торецком: последние новости СВО на 17 мая

Фото: iStock/ huettenhoelscher

Фото: iStock/ huettenhoelscher

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская и Белгородская области


За минувшие сутки в Сумской области ВСУ предприняли три безуспешные попытки прорыва на российскую территорию. В районе села Ободы украинская штурмовая группа 425-й ошп была обезврежена ударами российских FPV-дронов на подходе к границе.

На участке между Рыжевкой и Тёткино неприятель предпринял попытку силами штурмового подразделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» в пешем строю проникнуть через границу. Однако вражеские штурмовики были остановлены огнём из стрелкового оружия на восточных окраинах Рыжевки.

Из населённого пункта Бессаловка, расположенного в Сумской области, в сторону государственной границы также выдвигалась группа штурмовиков из 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. В ходе перестрелки значительная часть вражеских сил была ликвидирована, а остальные отступили вглубь Украины.

На Сумском направлении российские войска продолжают успешное продвижение вглубь украинской территории. Отмечается значительное продвижение подразделений ВДВ РФ в Беловодах и его окрестностях.

Покровское направление


На участке фронта, расположенном на западе от Покровска, продолжаются активные боевые действия вблизи границы с Днепропетровской областью. В окрестностях населённых пунктов Орехово, Новосергеевка, Новониколаевка и Муравка линия боевого соприкосновения остаётся относительно стабильной, несмотря на ожесточённые бои.

В населённых пунктах Удачное, Котлино и Зверево происходят локальные столкновения. Российские военные укрепляют позиции на линии фронта в районе Миролюбовки и Малиновки, продвигаясь в направлении Новоэкономического.

ВС РФ нанесли удар по складу боеприпасов в районе Золотого Колодеза, который находится на расстоянии 30 километров от линии боевого соприкосновения. Кроме того, были зафиксированы удары по дороге, соединяющей Краматорск и Доброполье, что привело к проблемам в логистике ВСУ.

Торецкое направление


К западу от Торецка российские подразделения продолжают вести боевые действия за населённый пункт Новая Полтавка. Российские войска продолжают активное продвижение к юго-западной части Яблоновки.

На данном направлении отмечается продвижение ВС РФ в сторону села Заря. Есть тактические успехи в Романовке и Старой Николаевке. К северу от Торецка продолжаются бои в районе Дылеевки, где российские войска укрепляют свои позиции.

ВС России формируют огромный «котел» обороны ВСУ в районе Александрополь — Старая Николаевка — Романовка. Его закрытие становится вопросом времени.

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Угледарское направление


Министерство обороны РФ объявило об освобождении населённого пункта Вольное Поле. ВС РФ усиливают натиск на позиции ВСУ, расположенные к западу от Великой Новосёлки. Российские военные активно продвигаются в северо-восточном направлении от Шевченко и к северу от Бурлацкого.

В районе Отрадного ВС РФ ведут работу по зачистке лесных территорий, постепенно продвигаясь к границам населённого пункта. В Богатыре основные столкновения происходят в центральной части села, где российские штурмовики укрепляют свои позиции.

Херсонское направление


На этом участке фронта российские военные продолжают атаковать позиции ВСУ в Херсоне и других населённых пунктах на правом берегу Днепра. В результате прицельных ударов был разрушен ангар с военной техникой противника, а также сорвана попытка передислокации украинских войск.

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#вс рф
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#украина
«Его немедленно пустят в расход»: депутат Журавлев раскрыл главный страх Зеленского
Депутат Журавлев: Зеленского ликвидируют в случае окончания СВО
17 мая 2025, 07:44

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский боится за свою безопасность на фоне завершения военного конфликта. Об этом в разговоре с «NEWS.ru» заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев
Депутат отметил, что Зеленский находится в «счастливом неведении» относительно происходящего вдоль всей линии фронта, как это было в последние годы войны с Адольфом Гитлером. Однако, в отличие от немецкого фюрера, слишком сильно переживает за собственную жизнь.

По его словам, украинского лидера в качестве охраны сопровождает британский спецназ. По мере приближения перемирия эта же охрана может стать угрозой для Зеленского.
— Его ведь немедленно пустят в расход, как только наметятся зримые очертания окончания войны. Вот и упирается изо всех сил перемирию, опасаясь прежде всего за свою жалкую жизнь, а вовсе не за судьбу собственной страны, и без того отданной Западу на разграбление, — пояснил журналистам политик.

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Оперштаб: в Курской области объявлена ракетная опасность
17 мая 2025, 06:40

Фото: iStock/bpawesome

Власти Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщает региональный оперштаб.
«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — говорится в сообщении telegram-канала.

Власти просят жителей укрыться в помещениях без окон. Если граждане находятся на улице, им необходимо зайти в ближайшее здание или укрытие.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что ВСУ увеличили удары на фоне переговоров делегаций из России и Украины по урегулированию конфликта. В особенности данный факт зафиксирован в ЛНР.

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Марочко: ВСУ усилили удары по ЛНР на фоне переговоров в Стамбуле
17 мая 2025, 05:57

Фото: iStock/Olena_Z

По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинская армия усилила удары по Луганской Народной Республики на фоне переговоров в Стамбуле. Об аналитик рассказал агентству ТАСС.
«Касаемо усиления обстрелов республик Донбасса, в частности Луганской Народной Республики, то, естественно, корреляция между теми мирными процессами, которые должны по идее происходить в Стамбуле, и с ситуацией на фронте - есть. Корреляция положительная, поскольку до всех этих мирных инициатив обстрелы были, но интенсивность и дерзость их была немного меньше», — рассказал Марочко.

Эксперт отметил, что основной задачей киевского режима является срыв переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Для этого власти используют и подобные методы воздействия на мирный процесс.

Марочко уточнил, что ВСУ на этой неделе наносили удары не только по приграничным районам, но и по столице ЛНР — Луганску. В пример эксперт привел атаку на асфальтобетонный завод.

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Пушилин: освобождение Славянска обеспечит ДНР водой
17 мая 2025, 05:41

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, только освобождение Славянска и восстановление работы канала «Северский Донец — Донбасс» позволит обеспечить республику водой. Об этом он рассказал РИА Новости.
«Говорить о полном обеспечении нашего региона водой мы сможем только после освобождения Славянска и восстановления искусственного канала "Северский Донец — Донбасс"», — заявил Пушилин.

Глава ДНР отметил, что после освобождения потребуется восстановление шести водоподъемных насосных станций, которые ранее разрушила украинская армия. В общем ситуация остается сложной, но благодаря строительству водовода «Дон—Донбасс» удалось избежать гуманитарной катастрофы.

Пушилин говорит, что на данный момент региону все равно не хватает мощностей. Сейчас «Дон—Донбасс» покрывает меньше 50% потребностей республики.

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На Украине полиция начнет ловить и отправлять в ТЦК ограниченно годных к службе
17 мая 2025, 00:48

Фото: iStock/Michele Ursi

На Украине полиция начнет ловить и отправлять в ТЦК (аналог военкоматов) ограниченно годных к службе граждан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.
«Работники полиции на основе обращений ТЦК будут осуществлять административные задержания и доставлять военнообязанных граждан к ближайшим районным ТЦК», — говорится в сообщении.

Ранее «Радио 1» писало, что между Россией и Украиной произойдет обмен военнопленными в формате 1000 на 1000. По словам министра обороны Украины Рустама Умерова, дата обмена уже назначена, но озвучивать ее он отказался.

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