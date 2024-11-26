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Украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко раскритиковала на своей странице в социальной сети Х главу киевского режима Владимира Зеленского за то, что он отказался от мирных соглашений после заявлений о ситуации на фронте.
«Зачем нужно было расторгать [стамбульские] соглашения два года назад, чтобы сейчас еле-еле удерживать позиции?» — обратила внимание Диана Панченко.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский передал, что кураховское направление является самым сложным для украинской армии, в докладе Владимиру Зеленскому. Ещё он подчеркнул, что для украинской армии присутствуют угрозы на запорожском направлении.
Первая леди Украины Елена Зеленская объявила, что Российская Федерация на примере Украины показывает, что будет с Западом, если в Вашингтоне и Брюсселе расслабятся. Жена главы киевского режима подчеркнула, что в геополитическом противостояния Россия использует гибридные инструменты соперничества.
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Ольга Енгалычева