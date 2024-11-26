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Панченко раскритиковала Зеленского за отказ от мирных соглашений

Фото: iStock/ alzay

Фото: iStock/ alzay

Украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко раскритиковала на своей странице в социальной сети Х главу киевского режима Владимира Зеленского за то, что он отказался от мирных соглашений после заявлений о ситуации на фронте.
«Зачем нужно было расторгать [стамбульские] соглашения два года назад, чтобы сейчас еле-еле удерживать позиции?» — обратила внимание Диана Панченко.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский передал, что кураховское направление является самым сложным для украинской армии, в докладе Владимиру Зеленскому. Ещё он подчеркнул, что для украинской армии присутствуют угрозы на запорожском направлении.



Первая леди Украины Елена Зеленская объявила, что Российская Федерация на примере Украины показывает, что будет с Западом, если в Вашингтоне и Брюсселе расслабятся. Жена главы киевского режима подчеркнула, что в геополитическом противостояния Россия использует гибридные инструменты соперничества.

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#сво
#владимир зеленский
Россиянина лишили выплат за не вернувшегося с СВО сына
Суд лишил жителя Бурятии выплат за невернувшегося с СВО сына
26 ноября 2024, 13:01

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

Жителя Бурятии лишили выплат за невернувшегося с СВО сына. Об этом пишет портал «Номер один».
Отмечается, что бывшая жена мужчины – мать погибшего военного – выступила против того, чтобы отец получил выплаты за своего сына. Она подала иск в суд, в котором отметила, что мужчина с 1992 года не принимал участия в воспитании ребёнка.

Суд посчитал доводы женщины обоснованными и удовлетворил её иск. Решение пока не вступило в законную силу. Также неизвестно, собирается ли мужчина обжаловать его решение.

Ранее похожая ситуация произошла в Кузбассе. Там отца участника СВО также признали недостойным наследником после поданного в суд иска матери бойца и экс-супруги мужчины.

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«Щит нашей родины»: в ГД охарактеризовали ракету «Орешник»
Володин: «Орешник» является щитом России
26 ноября 2024, 13:01

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Ракета «Орешник» является щитом России и именно тем оружием, которое поддерживает мир во всем мире. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
«А также поблагодарим разработчиков новейшего ракетного комплекса «Орешник»: инженеров, рабочих, ученых, это щит нашей Родины, оружие, которое поддерживает мир во всем мире», — сказал Володин.
Он призвал коллег выразить создателям «Орешника» благодарность и поддержку.

Армия России впервые применила российскую систему «Орешник» для удара по заводу Южмаш в Днепропетровске. Испытания провели с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты в безъядерной модификации. Удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ дальнобойными западными ракетами Курской и Брянской областей.

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Страна.ua: Взятие ВС РФ Великой Новосёлки может обвалить весь южный фронт ВСУ
26 ноября 2024, 12:42

Фото: istockphoto/Diy13

Освобождение российскими войсками Великой Новосёлки в Донецкой Народной Республике может привести к обвалу всего фронта ВСУ на южном направлкении. Возникнет эффект домино.
Об этом в своём телеграм-канале пишет украинское издание «Страна.ua». В публикации отмечается, что взятие этого населённого пункта позволит российским военным развивать наступление дальше на запад, в сторону Днепропетровской и Запорожской областей.

Авторы материала высказывают опасения, что может повториться ситуация с Очеретино, считавшимся главным пунктом обороны ВСУ в районе Авдеевки. Падение Очеретино позволило российским войскам быстро и успешно развивать наступление на Авдеевском направлении. Теперь на Украине опасаются повторения ситуации под Великой Новосёлкой.

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#падение
#всу
#запад
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В Крыму успешно испытали новый дрон с огнемётом «Горыныч 2.0»
«Крымский беспилотник» успешно испытал дрон с огнемётом «Горыныч 2.0»
26 ноября 2024, 12:38

Фото: iStock/vadimrysev

Центр компетенций «Крымский беспилотник» успешно провёл испытания нового дрона, оснащённого огнемётом «Горыныч 2.0». Об этом основатель центра и куратор всероссийского проекта «Архангел» Виталий Романов сообщил в беседе с ТАСС.
Он отметил, что крымские специалисты в течение нескольких месяцев вели разработку модели «Горыныч 2.0». Беспилотник при атаке выбрасывает мощную струю зажигательной смеси. Заполнить дрон можно любой жидкостью, от модернизации которой зависит итоговое применение. В целом, отметил Романов, способы применения данного дрона практически не ограничены. К тому же, огнемёт можно использовать множество раз.

Специалист привёл возможные цели, которые может поразить новейший дрон. Среди них – беспилотники со связью Starlink, оптоволоконные каналы связи, стационарные и мобильные объекты. Также дрон может участвовать в разминировании и проводить плановый поджог поверхности земли.

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#дрон
#специалисты
#вс рф
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ВС РФ освободили от ВСУ Копанки в Харьковской области
26 ноября 2024, 12:30

Фото: iStock/macky_ch

Российские бойцы взяли под контроль Копанки в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе СВО.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населенный пункт Копанки Харьковской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Населенный пункт находится на трассе, соединяющей подконтрольное ВС РФ Сватово и Боровую, которую еще контролируют ВСУ.

Кроме того, российские бойцы поразили живую силу и технику противника в районах Купянска, Сенькова, Лозовой и других населенных пунктов в ДНР.

Также ВС РФ отразили пять контратак ВСУ. Потери противника составили не менее 440 человек живой силы, а также несколько единиц боевой техники, в том числе западного производства.

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#человек
#сво
#всу
#вс рф
#запад
#днр
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ВСУ пять раз обстреляли и трижды атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар
МО РФ: ВСУ пять раз обстреляли и трижды атаковали территорию Запорожской АЭС
26 ноября 2024, 12:27

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Энергодар и прилегающая к Запорожской АЭС территория за минувшие сутки были обстреляли украинскими войсками пять раз. Об этом сообщается в сводке Минобороны России, представленной в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что силами российских ПВО над территорией города и станции были сбиты три украинских дрона.

В результате обстрелов ВСУ было повреждено административное здание.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, успешно обслуживает все объекты станции и отслеживает радиоактивную обстановку.

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#запорожская аэс
#всу
#вс рф
#пво
#обстрел
#сво
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В ВСУ признали рост потерь и продвижение войск РФ под Волчанском
26 ноября 2024, 12:21

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские военные активно продвигаются на Волчанском направлении. Это признал офицер Вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.
В своём телеграм-канале он написал, что под Волчанском «пошла жара». По словам украинского командира, потери в рядах ВСУ значительно возросли из-за постоянных штурмов, ударов беспилотников, а также активной работы артиллерии и авиации Вооружённых сил РФ. Удерживать позиции становится всё труднее, подчеркнул офицер ВСУ.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал продвижение российских войск на направлении Липцы - Волчанск одной из основных трудностей, с которыми столкнулся Киев. Также эксперт отметил увеличение интенсивности ударов по Сумской и Черниговской областям Украины.

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#жара
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#всу
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В цинковом гробу бойца СВО в Челябинской области оказалось тело другого военного
26 ноября 2024, 11:56

Фото: iStock/dragana991

В цинковом гробу бойца СВО из Челябинской области после вскрытия обнаружили тело другого военного. Об этом пишет 74.RU.
По данным издания, в зоне проведения боевых действий были ранены два бойца: экс-сотрудник МВД, капитан полиции Игорь Косимов, и боец из Тюменской области. Оба они погибли.

Родственники Косимова получили гроб с именем погибшего. Однако его племянница обратила внимание, что инициалы в записке не совпадали, написание фамилии также было ошибочным. Тогда она потребовала вскрыть цинковый гроб.

«Он не подходит даже по телосложению, понимаете? Там мальчик лежал худенький, молодой. Он не первой свежести, телу год или полгода точно. Мы будем делать ДНК-анализ этого мальчишки, чтобы нам подтвердить, что это не наш дядя», — рассказала племянница погибшего участника СВО.

По ее словам, к документам приложили копию паспорта совершенно другого человека родом из Тюмени, куда и был направлен второй гроб. В итоге теперь родственники Косимова собираются потребовать его вскрытия и проведения анализа ДНК.

После того как стало известно об этой ошибке, родные офицера сразу связались с родственниками тюменского бойца.

В настоящее время полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего, также запланирована процедура опознания. Когда бойцов захоронят, пока неизвестно.

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#полицейские
#мальчик
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От позиций армии России до Днепропетровской области местами осталось 12 км
26 ноября 2024, 11:20

Фото: iStock/ zim286

Вооружённые силы России приближаются к Днепропетровской области, проинформировало агентство ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.
По данным собеседника агентства, местами от позиций Вооружённых сил Российской Федерации до Днепропетровской области осталось небольшое расстояние.

«Если оценивать расстояние до Днепропетровской области, то на ряде участков фронта от российских позиций оно не превышает 12 километров напрямую», — обратили внимание представители силовых структур.

Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что в ночь с 25 на 26 ноября армия России нанесла удары по целям сразу в нескольких областях Украины. Ещё он добавил, что Вооружённые силы Российской Федерации ночью ударили по аэродрому и складу в Староконстантинове.

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#вс рф
#армия россии
#сво
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