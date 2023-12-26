По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенты страны Владимиру Путину об атаке ВСУ на Феодосию, в результате которой был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск». Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.