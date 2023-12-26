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По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Власти объявили воздушную тревогу во всех регионах Украины
26 декабря 2023, 13:16
Фото: istock / Harry Wedzinga

Фото: istock / Harry Wedzinga

Власти Украины с 12 часов 26 декабря объявили воздушную тревогу по всех регионах страны. Об этом сообщает министерство цифровой трансформации Украины.

Звуки сирен об угрозе с воздуха прозвучали в Харьковской области и подконтрольной Киеву части Донецкой области. Практически в то же время тревогу объявили Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской, и Черниговской областях. К 12:16 тревога была объявлена по всей стране.

До этого стало известно, что число пострадавших после ночного удара ВСУ по Феодосии увеличилось до четырех, одного человека не удалось спасти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


Также 25 декабря сообщалось, что в Одесской области объекты припортовой структуры были серьезно повреждены.

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#тревога
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#воздушная тревога
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Зеленский прокомментировал поражение БДК «Новочеркасск» в Феодосии
Зеленский поблагодарил ВС ВСУ за поражение БДК «Новочеркасск»
26 декабря 2023, 14:00

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Воздушным силам Украины за поражение большого десантного корабля «Новочеркасск» в Феодосии.
«Я благодарен нашим Военно-воздушным силам за впечатляющее пополнение российского подводного Черноморского флота еще одним судном», - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Напомним, минувшей ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии. Портовая территория была оцеплена после инцидента. По словам чиновника, детонация прекратилась, и пожар уже локализован. На месте работают специализированные службы.

Утром 26 декабря в Минобороны заявили, что большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения при отражении атаки ВСУ на Феодосию. Уточняется, что в воздушном бою средствами ПВО сбиты два вражеских самолета тактической авиации Су-24, которые выпускали управляемые ракеты.

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Российские военные выполнили главную цель года, сообщил Шойгу
Шойгу: ВС РФ выполнили главную цель года – сорвали контрнаступление ВСУ
26 декабря 2023, 13:23

Фото: сайт Кремля

ВС РФ выполнили главную задачу этого года – сорвали контранступление ВСУ. Об этом в ходе итогового тематического селекторного совещания сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, усилия армии были сосредоточены на установленных целях спецоперации. Основная из них заключалась в срыве украинского контрнаступления, которое было организовано вместе с союзниками из НАТО. Российская армия успешно справилась с достижением этой цели.

Также Шойгу добавил, что Верховный главнокомандующий Владимир Путин дал высокую оценку работе руководства и российских военнослужащих. Он выразил благодарность за добросовестное выполнение установленных руководством целей.

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#армия
#владимир путин
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Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении БДК «Новочеркасск»
Песков: Шойгу доложил Путину об атаке на Феодосию и повреждении «Новочеркасска»
26 декабря 2023, 12:47

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенты страны Владимиру Путину об атаке ВСУ на Феодосию, в результате которой был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск». Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля "Новочеркасск", - сказал Песков.

Напомним, Напомним, минувшей ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии. Портовая территория была оцеплена после инцидента. По словам чиновника, детонация прекратилась, и пожар уже локализован. На месте работают специализированные службы.

Утром 26 декабря в Минобороны заявили, что большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения при отражении атаки ВСУ на Феодосию. Уточняется, что в воздушном бою средствами ПВО сбиты два вражеских самолета тактической авиации Су-24, которые выпускали управляемые ракеты.

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На Украине по мобилизации теперь смогут забирать инвалидов третьей группы
В ВС Украины предложили призывать инвалидов третьей группы
26 декабря 2023, 12:06

Фото: istock / Olena_Z

В Вооруженные силы Украины предложили призывать инвалидов третьей группы. Законопроект уже внесли на рассмотрение в Верховную Раду. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В случае его принятия, повестки начнут выдавать людям без глаза, пальцев, легкого, мочевого пузыря, почки или есть паралич кисти, неоперабельный дефект челюсти (это когда человек не может нормально жевать и теряет вес). Теперь в украинскую армию также могут призвать граждан с диагнозом «слепота», вместо конечностей культи, и тех, кто был кастрирован. Не смогут призвать только людей с ротом ниже 130 см.

Кроме того, если гражданин призывного возраста не явится в военкомат, ему могут запретить выезжать из Украины, манипулировать движимым и недвижимым имуществом, а также приостановить приостановят выплату льгот и ограничить в правах распоряжаться своими финансами. К примеру, будет сложнее снять зарплату и оформить кредит.

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#инвалиды
#мобилизация
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В США назвали два пути развития конфликта на Украине
CNBC: Запад истощил военные ресурсы и интерес к Украине
26 декабря 2023, 11:45

Фото: iStock/JARAMA

Западная военная мощь и интерес к Украине заметно ослабли. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Отмечается, что прошедший год конфликта значительно истощил военных ресурсы западных стран. В том числе погас энтузиазм для оказания военной помощи Украине.

Аналитик по Европе и России Марио Бикарски в беседе с телеканалом добавил, что при сокращении поставок вооружения, Украина должна будет пойти на переговоры с Россией. При таком раскладе событий это неизбежно.

Он подчеркнул, что при отсутствии поддержки Украины со стороны Запада, Россия может расценивать это как возможность для закрепления успехов.

Отставной генерал-лейтенант США Стивен Твитти предположил два пути развития конфликта. Согласно первому, вся ситуация будет заморожена. А при втором – Россия одержит победу при условии сокращения помощи ВСУ от западных стран.

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#спецоперация
#конфликт
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«Страна.ua»: На Украине под мобилизацию могут попасть карлики и одноглазые
«Страна.ua»: Отсрочка от мобилизации не затронет инвалидов III группы
26 декабря 2023, 11:39

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В Верховную раду внесён законопроект о внесении изменений в правила мобилизации в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ). Согласно изменениям, отсрочка не будет предоставляться инвалидам третьей группы.
Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на текст документа. В публикации обращается внимание на то, что на отсрочку теперь имеют право только инвалиды I и II группы. Те, у кого III группа, пойдут служить. Это означает, что в ВСУ могут быть призваны те, у кого нет глаза, почки и других органов. Также призыву по новым правилам подлежат мужчины с карликовостью, рост которых ниже 130 сантиметров.

Ранее жена ветерана-ампутанта писала в социальных сетях о том, что ее мужа признали ограниченно годным к военной службе, несмотря на то, что у него нет одной руки.

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Тонкая работа: Военные хирурги извлекли осколок из сонной артерии раненого бойца
Военные врачи извлекли осколок из сонной артерии раненого и спасли ему жизнь
26 декабря 2023, 11:11

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Военные хирурги группировки российских войск «Запад» провели уникальную микрохирургическую операцию, спасшую жизнь бойцу, который получил ранение на Купянском направлении. Они извлекли осколок из его сонной артерии.
Одним из тех, кто оперировал российского военного, был микрохирург Ислам Раджабов, сообщает телеграм-канал Минобороны России. Врач рассказал, что к ним в госпиталь был доставлен солдат с проникающим ранением шеи. Во время перевязки открылось обильное кровотечение, которое с трудом удалось остановить. Раненого экстренно доставили в операционную, где выяснилось, что у него повреждены внешняя сонная артерия и внутренняя сонная вена.

По словам доктора Раджабова, шея — это как минное поле. Там находится много тончайших капилляров и нервных окончаний. Чтобы не повредить их, во время операции использовалась точная оптика. Осколок был удалён, а раны купированы. Сейчас жизни бойца ничего не угрожает. Микрохирург назвал эту операцию «жизнеспасающей».

По словам врача, в мирное время такая операция считалась бы уникальной, но во время специальной военной операции хирургам приходится сталкиваться с самыми сложными и необычными ранениями. Они спасают жизни солдат, не задумываясь о том, насколько сложно и уникально то, что они делают.







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#спецоперация
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«Не повод скакать в трусах»: спецслужбы нашли тех, кто опубликовал видео ударов в Феодосии
Крючков: спецслужбы вычислили всех выложивших видео ударов по Крыму
26 декабря 2023, 10:49

Фото: iStock/Fedorovekb

Спецслужбы вычислили всех тех, кто выложил видео ударов по порту Феодосии. Проводится работа. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.
«Идут боевые действия, периодически враг наносит удары по Крыму. Случаются прилеты и попадания. Однако, это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть», - написал Крючков в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что, снимая видео прилетов и выкладывая их в сеть, люди работают на украинские спецслужбы, выполняя роль разведки.
По словам Крючкова, те, кто выложил видео ударов по Феодосии в Сеть, установлены спецслужбами. Помощник главы Крыма напомнил, что за подобные видео может грозить уголовное наказание.

Он также поблагодарил журналистов, которые дождались официальной информации и удержались минувшей ночью от «кровавого хайпа».

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#наказание
#telegram
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Десантный корабль «Новочеркасск» поврежден в Феодосии при отражении удара ВСУ
26 декабря 2023, 10:00

Фото: Telegram-канал ЧМФ

Большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения при отражении атаки ВСУ на Феодосию. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью в ходе отражения удара вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск"», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что в воздушном бою средствами ПВО сбиты два вражеских самолета тактической авиации Су-24,, которые выпускали управляемые ракеты. Это произошло в районе Жовтеня.

Напомним, минувшей ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии. Портовая территория была оцеплена после инцидента. По словам чиновника, детонация прекратилась, и пожар уже локализован. На месте работают специализированные службы.

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#ракеты
#пво
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