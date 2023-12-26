По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

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Власти Украины с 12 часов 26 декабря объявили воздушную тревогу по всех регионах страны. Об этом сообщает министерство цифровой трансформации Украины.
Звуки сирен об угрозе с воздуха прозвучали в Харьковской области и подконтрольной Киеву части Донецкой области. Практически в то же время тревогу объявили Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской, и Черниговской областях. К 12:16 тревога была объявлена по всей стране.
До этого стало известно, что число пострадавших после ночного удара ВСУ по Феодосии увеличилось до четырех, одного человека не удалось спасти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак