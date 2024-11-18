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Сотрудник разведки Украины прокомментировал в беседе с изданием Politico смерть пилота Максима Кузьминова, который угнал российский вертолет Ми-8.
«Кузьминов хотел денег, поэтому он их получил. <…> Мы дали ему полмиллиона долларов», — объявил сотрудник украинской разведки.
Он обратил внимание, что во время нахождения на территории Украины, Максим Кузьминов был в безопасности, но он покинул страну. Принятие данного решения повлекло за собой его смерть, поскольку в Испании украинские спецслужбы оказались бессильны.
«Как вы думаете, как мы могли бы его защитить? Кузьминов идет по пляжу в Испании в шлепанцах и с $500 тыс. под мышкой, а его сопровождают наши двурукие бойцы?» — поделился сотрудник украинской разведки.
Ранее сообщалось, что в Одессе ракета американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot упала на автомобильную парковку около жилого дома — её должен был сбить российский «Искандер». В результате падения погибли восемь человек.
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