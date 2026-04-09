Поляки порезали украинцам пальцы и руки

Достижения.рф

В Польше украинцам изрезали руки и пальцы мачете
Фото: istockphoto/A_N

В Польше произошло нападение на украинцев на почве национальной ненависти. Как сообщают украинские СМИ, инцидент случился ещё в феврале.



Двое поляков по имени Матеуш и Себастьян подошли к дому, где проживали украинцы Василий и Иван. Когда мужчины вышли, злоумышленники напали на них, избили и порезали мачете руки и пальцы.

Одного из нападавших — Матеуша — задержали. Обстоятельства происшествия выясняются.

Кроме того, в октябре в Киеве произошёл шокирующий случай — 22-летний парень на свидании жестоко избил девушку, когда понял, что её внешность не соответствует фотографиям в профиле на сайте знакомств.


Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0