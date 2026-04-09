Поляки порезали украинцам пальцы и руки

09 апреля 2026, 16:18

В Польше украинцам изрезали руки и пальцы мачете

Фото: istockphoto/A_N

В Польше произошло нападение на украинцев на почве национальной ненависти. Как сообщают украинские СМИ, инцидент случился ещё в феврале.





Двое поляков по имени Матеуш и Себастьян подошли к дому, где проживали украинцы Василий и Иван. Когда мужчины вышли, злоумышленники напали на них, избили и порезали мачете руки и пальцы.



Одного из нападавших — Матеуша — задержали. Обстоятельства происшествия выясняются.



