«Помогите, кто может!»: В Туле завалило снегом дом пенсионерки
В Зареченском районе Тулы частный дом оказался в снежном плену. Как сообщает Telegram-канал Myslo, из-за обильных осадков пожилая женщина не может выйти на улицу.
Инцидент произошёл в доме №10 на улице Куренкова. Там проживает пенсионерка Лидия Викторовна Гаврилова. Женщина живёт одна, её сын находится в зоне специальной военной операции.
Снежные заносы полностью заблокировали вход в её часть жилища. По соседству проживают другие пожилые люди. По информации источника, пенсионерка безуспешно пыталась вызвать помощь с 14 февраля. В связи с ситуацией горожан призывают откликнуться и помочь расчистить завалы.
Ранее сообщалось о происшествии в Липецкой области, где из-за снега обрушилась крыша завода электрокаров Evolute. В этот же день на юге Москвы обрушился навес над катком.
Читайте также: