Последние новости СВО: где продвинулись ВС РФ, куда ВСУ стягивают подкрепление

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Несмотря на непогодицу, на линии фронта продолжаются позиционные бои. Российским бойцам удается закрепить позиции и не допустить прорыва противника за линию обороны. О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где продвинулись российские военные, расскажет редакция «Радио 1».
После взрывов во Львове загорелся объект критической инфраструктуры
После серии взрывов во Львове разгорелся пожар на одном из объектов инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в своем телеграм-канале. По его словам, на место происшествия прибыли специальные службы и возгорание вскоре было локализовано.
Экс-депутат Рады признал превосходство ВС РФ по всем направлениям
Система ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь
Российская система ПВО отразила атаку противника на Мелитополь в Запорожской области. Об этом сообщает глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле нет.
Российские силы сбили три украинских самолета Су-25 в зоне СВО
Три вражеских самолета Су-25 сбиты в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, один самолет был уничтожен истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска, два других сбиты системой ПВО в Запорожской и Херсонской областях.
Последние новости СВО
Ожесточенные бои продолжаются в Крынках, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».
На Запорожском направлении малая группа пехоты противника уничтожена силами ВС РФ. Вблизи населенного пункта Работино российские бойцы атаковали опорные пункты ВСУ.
В Британии раскрыли последствия потери Украиной Марьинки
Активное противостояние зафиксировано у Степового. ВСУ стягивают резервы в Бердычи. Обстановка у населенного пункта Часов Яр напряженная, однако ВС РФ удается занять позиции у Богдановки. На юге у Андреевки сообщается о продвижении российских войск в районе ж/д полотна.
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Анастасия Крестьянова