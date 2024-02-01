Последние новости СВО: новые позиции ВСУ и что ВС РФ применили для атак

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ВСУ прибегают к активному использованию дронов в Херсоне и Запорожье. ВС РФ отражают атаки и продолжают продвигаться вперед. На каком направлении фронта сложилась самая опасная обстановка для мирных жителей, и каких успехов на линии боевого соприкосновения удалось достичь российским бойцам, читайте в материале «Радио 1».
Харьковское направление
Минувшей ночью в Харькове раздались взрывы в Слободском и Салтовском районах города. Одной из пораженных целей стал центр по ремонту дронов, сообщает портал «Два майора». Также был уничтожен немецкий ЗРК (зенитно-ракетный комплекс-прим.ред) Iris-T. Его ликвидацию прокомментировал военный корреспондент Александр Коц.
«Поражение немецкого ЗРК Iris-T в районе Харькова. Наши разведчики и ракетчики сработали очень оперативно и вынесли данный комплекс противника. Очередная «вундервафля», произведённая сумрачным тевтонским гением и уничтоженная русским оружием», – заявил военкор.
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Херсонское направление
Авторы телеграм-канала «Два майора» подчеркивают опасность и угрозу украинских дронов как российским подразделениям, так и мирным гражданам на Херсонском направлении. В результате атаки ВСУ с использованием беспилотников, в Новой Каховке погиб мирный житель.
Численность личного состава ВСУ в Крынках оценивается приблизительно в 80 человек, ВС РФ ведут работу по ликвидации личного состава противника.
Запорожское направление
ВС РФ пытаются перехватить инициативу западнее села Работино. Тактические встречные бои у Новопрокоповки и Вербового. Северо-западнее последнего ВСУ удалось взять под контроль западную лесопосадку. Противник бьет по позициям ВС РФ кассетными боеприпасами, дронами, задействует артиллерию. Для создания помех с логистикой, ВСУ раскидывают мины с беспилотников.
Авиация ВС РФ наносит ответный удар по местам дислокации ВСУ ФАБами (фугасная авиационная бомба – прим.ред.) и УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции – прим.ред.)
Донецкое направление
ВС РФ возобновили наступательные действия у села Победа, на левом берегу реки Осикова со стороны Марьинки и по трассе М-04 в Первомайском. Также российские бойцы стремятся продвинуться вдоль южных окраин Новомихайловки.
В районе Степного (не путать с одноимёнными населёнными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) – встречные бои, однако их интенсивность снизилась.
Луганское направление
Встречные бои идут на Луганском направлении в районе Берестового, Крахмального и в Табаевке. ВС РФ предприняли попытку атаки у Белогоровки и Тернов, продвижения не зафиксировано.
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Анастасия Крестьянова