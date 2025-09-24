При атаке ВСУ на Туапсе пострадали ребёнок и взрослый
В результате атаки на город Туапсе два человека получили ранения. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, среди пострадавших находится несовершеннолетний.
Медики госпитализировали обоих в медицинское учреждение с диагнозом «ранения средней степени тяжести». Их состояние врачи оценивают как стабильное. Представители оперштаба информируют, что чрезвычайное происшествие не нанесло ущерба городской инфраструктуре. Спецслужбы сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины ударили по Новороссийску. В материале «Радио 1» рассказываем об обстановке в регионе.
Напомним, что накануне украинские беспилотники атаковали крупнейший нефтехимический комплекс России, расположенный в Республике Башкортостан.
