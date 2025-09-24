При атаке ВСУ на Туапсе пострадали ребёнок и взрослый

24 сентября 2025, 19:06

При атаке беспилотников на Туапсе пострадали два человека

Фото: Istock/Terry Papoulias

В результате атаки на город Туапсе два человека получили ранения. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, среди пострадавших находится несовершеннолетний.