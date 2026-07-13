При массированной атаке БПЛА на Московскую область погибли три человека, ещё пятеро пострадали
Воробьёв: Три человека погибли, пять пострадали из-за налёта дронов на Подмосковье
На Московскую область в ночь c 12 на 13 июля обрушилась массированная атака украинских беспилотников, в результате которой три человека погибли и ещё пятеро пострадали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьёв.
Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 81 дрон над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховом, Озёрами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедовом, Солнечногорском и Коломной.
На Ставрополье из-за атаки БПЛА ВСУ вспыхнул пожар на территории промзоны
Наиболее тяжёлые последствия зафиксировали в посёлке Пионерский в Истре. После падения БПЛА загорелись пять частных домов. Огонь унёс жизни трёх человек, ещё трое оказались травмированы. В деревне Бабкино повреждения получили два частных дома.
В Солнечногорске беспилотник попал в многоквартирный жилой дом — пострадали два человека. В Можайске в многоэтажке разрушены карниз и пара окон.
Экстренные и оперативные службы продолжают работать на всех местах происшествий. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.