При массированной атаке БПЛА на Московскую область погибли три человека, ещё пятеро пострадали

13 июля 2026, 07:10

Воробьёв: Три человека погибли, пять пострадали из-за налёта дронов на Подмосковье

оригинал Фото: iStock/Terry Papoulias

На Московскую область в ночь c 12 на 13 июля обрушилась массированная атака украинских беспилотников, в результате которой три человека погибли и ещё пятеро пострадали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьёв.





Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 81 дрон над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховом, Озёрами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедовом, Солнечногорском и Коломной.



