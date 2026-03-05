Стало известно о планах по очередному обмену между Россией и Украиной

05 марта 2026, 14:42

РБК: 5 марта планируется обмен военнопленными между Россией и Украиной

Фото: istockphoto/IherPhoto

Обмен военнопленными между Россией и Украиной может состояться уже сегодня. Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в комментарии РБК.





26 февраля Россия передала Украине тела тысячи погибших военнослужащих ВСУ, писал в своем Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский. В ответ российской стороне вернули тела 35 погибших военных. По словам Мединского, передача прошла по достигнутым между сторонами договоренностям.





«Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов», — уточнял он.