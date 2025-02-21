Прорыв ВС РФ в Сумскую область, бои за Суджу и зачистка Петровки от ВСУ: последние новости СВО

Получить выплату вместо выдачи бесплатного земельного участка могут участники специальной военной операции в Московской области, оформить эту выплату можно в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг. За три недели этой возможностью воспользовались уже около 2 тысяч человек, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.