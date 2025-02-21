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Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях, включая Херсонский, Запорожский, Угледарский и Покровский участки. Об успехах ВС РФ в Курском приграничье и обстановке на других фронтах расскажет «Радио 1».
Курская область
Российские военные укрепились в стратегически важных точках Курской области и впервые пересекли границу Сумской области Украины, что подтверждает заявление президента РФ Владимира Путина от 19 февраля.
Аналитики отмечают, что боевые действия в этом районе направлены на создание юго-восточной клешни вокруг Суджи, что должно ослабить украинские снабженческие линии в городе и подготовить условия для его окружения. Южнее Гуево российские силы предприняли попытку прорыва в сторону Мирополья — важного населённого пункта на левом фланге.
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Херсонское направление
На Херсонском направлении российские инженерные подразделения активно работают над созданием понтонных переправ, что может свидетельствовать как о подготовке к наступательным действиям, так и о плановом поддержании боевых навыков. В то же время отдельные группы проводят разведку боем на правом берегу Днепра. Эксперты затрудняются однозначно определить, идет ли речь о подготовке крупного наступления или это всего лишь тактические маневры.
Торецкое направление
В Торецкой агломерации продолжаются интенсивные бои в районе Щербиновки, где украинские силы оказывают яростное сопротивление. В Петровке российские войска занимаются зачисткой территории.
Аналитики предполагают, что в случае успешных действий наши силы могут продвинуться на запад от Петровки в сторону Романовки и ключевой дороги Н-20. Это обеспечит возможность соединения с подразделениями, наступающими на Зеленое Поле и Тарасовку, что может привести к созданию оперативного «мешка» для ВСУ до Новокалиново на юге.
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Северское направление
На Северском направлении вдоль всей линии соприкосновения продолжаются позиционные бои, не отмеченные значительными изменениями.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском участке российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Колодезей и ведут бои южнее Ямполовки. Противник активно сопротивляется, однако инициатива остается за российскими силами.
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Купянское направление
На Купянском направлении российская армия продолжает расширять плацдарм к северу от Купянска. Сообщается о боях в районе Кутьковки и Кондрашовки, где наши подразделения оказывают давление на ВСУ, усиливая контроль над стратегически важными позициями. Постепенное продвижение в этом районе создает угрозу для тыловых позиций противника.
Угледарское направление
На Угледарском фронте российские войска продолжают выдавливать противника в районе Великой Новоселки. Освобождается территория между Времевкой и Новоселкой, где силы РФ взяли под контроль ключевые позиции. Ведется штурм укрепленного опорного пункта южнее Бурлацкого, который противник пытается удержать. В окрестностях Новочеретоватого российские подразделения укрепились на достигнутых рубежах и активно действуют по флангам, успешно продвигаясь вдоль обоих берегов реки Мокрые Ялы.
Передовые отряды уже приблизились к окраинам населенных пунктов Скудное и Днепроэнергия, продолжая наступление. В секторе Кураховского «мешка» между Дачным и Улаклы идут интенсивные бои за вытеснение противника с занимаемых позиций, и очистка этой зоны остается одной из приоритетных задач.
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