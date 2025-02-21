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Прорыв ВС РФ в Сумскую область, бои за Суджу и зачистка Петровки от ВСУ: последние новости СВО

Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях, включая Херсонский, Запорожский, Угледарский и Покровский участки. Об успехах ВС РФ в Курском приграничье и обстановке на других фронтах расскажет «Радио 1».

Курская область


Российские военные укрепились в стратегически важных точках Курской области и впервые пересекли границу Сумской области Украины, что подтверждает заявление президента РФ Владимира Путина от 19 февраля.

Аналитики отмечают, что боевые действия в этом районе направлены на создание юго-восточной клешни вокруг Суджи, что должно ослабить украинские снабженческие линии в городе и подготовить условия для его окружения. Южнее Гуево российские силы предприняли попытку прорыва в сторону Мирополья — важного населённого пункта на левом фланге.

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Херсонское направление


На Херсонском направлении российские инженерные подразделения активно работают над созданием понтонных переправ, что может свидетельствовать как о подготовке к наступательным действиям, так и о плановом поддержании боевых навыков. В то же время отдельные группы проводят разведку боем на правом берегу Днепра. Эксперты затрудняются однозначно определить, идет ли речь о подготовке крупного наступления или это всего лишь тактические маневры.



Торецкое направление


В Торецкой агломерации продолжаются интенсивные бои в районе Щербиновки, где украинские силы оказывают яростное сопротивление. В Петровке российские войска занимаются зачисткой территории.

Аналитики предполагают, что в случае успешных действий наши силы могут продвинуться на запад от Петровки в сторону Романовки и ключевой дороги Н-20. Это обеспечит возможность соединения с подразделениями, наступающими на Зеленое Поле и Тарасовку, что может привести к созданию оперативного «мешка» для ВСУ до Новокалиново на юге.

Фото: iStock/Jakub Laichter

Северское направление

На Северском направлении вдоль всей линии соприкосновения продолжаются позиционные бои, не отмеченные значительными изменениями.

Краснолиманское направление


На Краснолиманском участке российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Колодезей и ведут бои южнее Ямполовки. Противник активно сопротивляется, однако инициатива остается за российскими силами.

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Купянское направление


На Купянском направлении российская армия продолжает расширять плацдарм к северу от Купянска. Сообщается о боях в районе Кутьковки и Кондрашовки, где наши подразделения оказывают давление на ВСУ, усиливая контроль над стратегически важными позициями. Постепенное продвижение в этом районе создает угрозу для тыловых позиций противника.

Угледарское направление


На Угледарском фронте российские войска продолжают выдавливать противника в районе Великой Новоселки. Освобождается территория между Времевкой и Новоселкой, где силы РФ взяли под контроль ключевые позиции. Ведется штурм укрепленного опорного пункта южнее Бурлацкого, который противник пытается удержать. В окрестностях Новочеретоватого российские подразделения укрепились на достигнутых рубежах и активно действуют по флангам, успешно продвигаясь вдоль обоих берегов реки Мокрые Ялы.

Передовые отряды уже приблизились к окраинам населенных пунктов Скудное и Днепроэнергия, продолжая наступление. В секторе Кураховского «мешка» между Дачным и Улаклы идут интенсивные бои за вытеснение противника с занимаемых позиций, и очистка этой зоны остается одной из приоритетных задач.

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Социальные гарантии для военнослужащих: статус ВБД, выплаты и льготы для бойцов СВО и их семей
21 февраля 2025, 10:17

Фото: iStock/Alexey Emelyanov

Государство заботится о военнослужащих и их семьях, предоставляя целый пакет выплат и льгот. Подробнее об условиях заключения контракта с Минобороны РФ в Московской области рассказывает «Радио 1».

Выплаты и социальные гарантии


Контракт с Минобороны можно заключить на один, три или пять лет. Жителям Подмосковья при подписании контракта с Минобороны РФ единовременно выплачивается 1,9 млн рублей, а также федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. За выполнение боевых задач в зоне СВО предусмотрена ежемесячная зарплата. На ежемесячную выплату в размере 204 тысячи рублей могут рассчитывать рядовые. Сержанты получают от 232 тысяч рублей.

Дополнительно выплачиваются 8000 рублей за каждые сутки участия в активных наступательных действиях. Еще 50 000 — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов. В случае захвата или уничтожения вражеской боевой техники выплачивается от 50 000 рублей. В Подмосковье перед отправкой в зону спецоперации бойцы проходят качественную боевую подготовку, получают лучшую экипировку, а также обеспечиваются качественным взаимодействием с родственниками.

Выплаты за награды в зоне СВО


За получение наград военнослужащие получают отдельные выплаты. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов. Кроме того, Героям России ежемесячно выплачивают 89 675 рублей.

Также президент России Владимир Путин подписал указ о новых доплатах военнослужащим с марта 2025 года. Этот документ стал важным шагом в поддержке участников СВО. В рамках указа предусмотрены ежемесячные надбавки в размере 30 тысяч рублей, дополнительные выплаты за ордена и медали, а также налоговые льготы для семей участников СВО.

Списание долгов для бойцов СВО


Судебные приставы могут списать военнослужащим долги по просроченным кредитам на сумму до 10 млн рублей. В том числе — по ипотеке. Услугу могут получить граждане, заключившие контракт с Минобороны с 1 декабря 2024 года на срок свыше года. Также участникам СВО предоставляются кредитные каникулы и освобождение от уплаты налога на имущество и приостановление по судебным делам. За военнослужащими сохраняется рабочее место на весь период действия контракта и три месяца после его окончания.

Статус ветерана боевых действий


Все бойцы, принимающие участие в зоне спецоперации, получают статус ветерана боевых действий, который предполагает отдельные выплаты и льготы. Так, ежемесячно выплачивается от 2,4 до 3,9 тысяч рублей.

Также положена компенсация за жилое помещение и капремонт в размере 50%, бесплатный проезд, психологическая помощь, обучение на бюджетной основе в вузах, отпуск в любое удобное время, скидка 50% на проезд на водном транспорте в Московской области, путевка в санаторий и проезд к месту лечения, бесплатная газификация, бесплатные протезы и ортопедические изделия, уменьшение транспортного налога.

Льготы для семей участников СВО


Семьям военнослужащих также предоставляются кредитные каникулы, кроме того, супруг бойца СВО не могут уволить или сократить при наличии детей до 18 лет. Детей своевременно зачисляют в детские сады, а в школах обеспечивают бесплатным питанием и бесплатной продленкой, кружками и секциями. Также дети военнослужащих имеют льготы для поступлению в лучшие высшие учебные заведения страны на бюджетной основе. Также для пожилых родителей военнослужащих предусмотрены бесплатные соцуслуги на дому и внеочередное направление в социальный стационар. Детям военных, попавших в плен или числящихся пропавшими без вести, будет ежемесячно выплачиваться сумма в размере прожиточного минимума, установленного для детей.

Выплаты за ранения и по инвалидности


Инвалидам боевых действий положены следующие выплаты:
  • 3 млн. ₽ — разовая выплата;
  • 2,9 млн. ₽ — единовременная выплата при увольнении;
  • 0,8 - 2,3 млн. ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
  • 4,3 - 21,9 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
  • 5,6-7,1 тыс. ₽ — ежемесячная выплата;
  • 3,5 тыс. ₽ — ежемесячная региональная выплата (1, 2 группы инвалидности);
  • 1 тыс. ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.

При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести. За легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона.

Выплаты за гибель военнослужащего


По факту гибели военнослужащего его семья получает:
  • 5 млн. ₽ — дополнительная единовременная выплата по месту службы;
  • 4,4 млн. ₽ — единовременная выплата по месту службы;
  • 3 млн. ₽ — единовременная региональная выплата;
  • 3,1 млн. ₽ — страховая выплата в случае гибели;
  • до 10 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация;
  • 50% от суммы довольствия — пенсия по потере кормильца.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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Выплату вместо земли получили 300 участников СВО и семей погибших из Подмосковья

Льготы по транспортному налогу в Подмосковье расширили на всех участников СВО
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Выплату через портал госуслуг Подмосковья оформили около 2 тыс. участников СВО
21 февраля 2025, 10:15

Фото: istockphoto.com/Pakin Jarerndee

Получить выплату вместо выдачи бесплатного земельного участка могут участники специальной военной операции в Московской области, оформить эту выплату можно в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг. За три недели этой возможностью воспользовались уже около 2 тысяч человек, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Размер выплаты, которую участник СВО может получить вместо земельного участка, составляет 500 тысяч рублей. Заявление на выплату подаётся в электронном виде: через портал госуслуг Московской области. С запуска этой опции ей воспользовались уже около 2 тысяч раз», — рассказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежа Куртяник.
Отмечается, что подать заявление на выплату могут участники СВР или члены семьи погибшего бойца. На госпортале заявитель должен заполнить специальную форму и приложить сканы документов. Затем оригиналы документов необходимо представить для сверки в выбранный заявителем МФЦ.

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В США обвинили Зеленского во вранье
Рубио: Зеленский врет, что отказался от предложенной США сделки по минералам
21 февраля 2025, 09:30

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Владимир Зеленский соврал, когда сообщил о своем отказе на предложенную США сделку по украинским минералам. Об этом в интервью журналистке Кэтрин Херридж заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Он сказал: «Конечно, мы хотим заключить эту сделку, в ней есть смысл. Единственное, мне нужно провести ее через законодательный процесс». Они должны ее одобрить. Через два дня я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку», — заявил Рубио.

Он уточнил, что на самом деле, на встрече Зеленского с министром финансов США Скоттом Бессентом «все было не так», как преподнес глава киевского режима в СМИ.

Сам же Зеленский сообщил, что не стал подписывать документ, потому что не увидел в нем никаких гарантий безопасности для Украины.

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#зеленский
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Армия России взяла под контроль половину села Пятихатки в Запорожской области
Рогов: ВС РФ заняли половину села Пятихатки в Запорожской области
21 февраля 2025, 08:49

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские бойцы заняли половину села Пятихатки в западной части Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.
«По Пятихаткам: наши войска вошли в данный населенный пункт, в результате наступательных действий взяли под свой контроль половину села и закрепились там», — пояснил Рогов.

Он уточнил, что сначала по позициям боевиков ВСУ были нанесены удары авиацией и артиллерией, уже после этого штурмовики ВС РФ начали свое успешное продвижение.

Ранее в беседе с РИА Новости Рогов сообщил, что российские бойцы в тяжелейших боях вытеснили украинских боевиков из села Новоочеретоватое на Времевском направлении запорожской ЛБС и установили там флаг России.

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«Машина взяточничества, питающаяся трупами украинских солдат»: Маск жестко прошелся по Зеленскому
Маск: украинцы презирают Зеленского
21 февраля 2025, 08:36

Владимир Зеленский

Украинцы презирают Владимира Зеленского, он это знает и поэтому не проводит выборы. Так считает миллиардер Илон Маск.
«Если бы Зеленский был действительно любим народом Украины, он бы провел выборы. Он знает, что проиграет с разгромным счетом, несмотря на то, что захватил контроль над всеми украинскими СМИ, поэтому он отменил выборы. На самом деле его презирает народ Украины», — написал Маск в соцсети Х.

Он подчеркнул, что Зеленский заявляет о своем высоком рейтинге, однако опрос, на котором основывается глава киевского режима, по словам Маска, не заслуживает никакого доверия.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее назвал нелегитимного украинского лидера диктатором и заявил, что рейтинг Зеленского не превышает 4%, а это значит, что он не может представлять Украину за столом мирных переговоров, и призвал его провести выборы в стране. Сам Зеленский был возмущен и ответил, что его рейтинг намного выше, а выборы проводить отказался до окончания военного положения на Украине.

«Президент Трамп прав, игнорируя его и стремясь к миру, независимому от отвратительной, огромной машины взяточничества, питающейся трупами украинских солдат», — подчеркнул Маск.

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