Противник СВО из Крыма помогал Украине
В Крыму вынесли приговор жителю Фороса за государственную измену. 18 лет колонии строгого режима получил местный житель, признанный виновным в сотрудничестве с иностранными спецслужбами, сообщили в региональной прокуратуре, пишет «Лента.ру».
Установлено, что мужчина, выражая несогласие с проведением специальной военной операции, через представителя пограничной службы Украины вышел на связь с противником. По указанию куратора он произвел фотосъемку административного здания, в котором размещались сотрудники правоохранительных органов, после чего передал полученные сведения представителям иностранного государства.
Преступную деятельность пресекли оперативники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Ранее в Ростове-на-Дону за госизмену осудили участника террористической организации.
Кроме того, по указанной статье получила срок 20-летняя хабаровчанка. Ей дали 14 лет.
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