Противник СВО из Крыма помогал Украине

01 сентября 2026, 12:25

Крымчанину из Фороса дали 18 лет за шпионаж за российскими силовиками

Фото: istockphoto/AMilkin

В Крыму вынесли приговор жителю Фороса за государственную измену. 18 лет колонии строгого режима получил местный житель, признанный виновным в сотрудничестве с иностранными спецслужбами, сообщили в региональной прокуратуре, пишет «Лента.ру».