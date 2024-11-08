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Президент России Владимир Путин сообщил, что на Купянском направлении в окружении российских войск находятся две группировки ВСУ общей численностью около 15 тыс. человек: одна из них, насчитывающая 10 тыс., заблокирована у водохранилища, а другая, численностью 5 тыс., окружена под Купянском.
По словам Путина, украинские военные пытаются навести понтонные переправы для эвакуации, но российская артиллерия их уничтожает.
Путин также подчеркнул, что на этом направлении ВСУ несут значительные потери. На пленарной сессии форума «Валдай» он отметил, что в Курской области потери украинских войск за три месяца боевых действий превысили 30 тысяч человек.
Президент считает, что удерживать позиции в этом регионе Киеву приказано «любой ценой» по указанию «из-за океана» до выборов в США.
Кроме того, в октябре президент упоминал, что часть подразделений ВСУ в Курской области, численностью около 2 тыс. человек, была окружена и блокирована, однако управление войсками у украинской стороны оказалось нарушено, что затрудняет их действия.
На этой неделе Путин заверил, что российские силы в скором времени полностью зачистят территорию Курской области от присутствия украинских военных.
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Путин также подчеркнул, что на этом направлении ВСУ несут значительные потери. На пленарной сессии форума «Валдай» он отметил, что в Курской области потери украинских войск за три месяца боевых действий превысили 30 тысяч человек.
Президент считает, что удерживать позиции в этом регионе Киеву приказано «любой ценой» по указанию «из-за океана» до выборов в США.
Кроме того, в октябре президент упоминал, что часть подразделений ВСУ в Курской области, численностью около 2 тыс. человек, была окружена и блокирована, однако управление войсками у украинской стороны оказалось нарушено, что затрудняет их действия.
На этой неделе Путин заверил, что российские силы в скором времени полностью зачистят территорию Курской области от присутствия украинских военных.
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Мария Моисеева