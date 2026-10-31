РИА Новости: Приехавшим в Симферополь жителям Алешек оказали медпомощь
Жителям Алешек Херсонской области, размещенным в пункте временного размещения (ПВР) в Симферополе, оказана медицинская помощь в полном объеме. Об этом РИА Новости сообщила главная медсестра Симферопольской поликлиники Светлана Простацкая.
Гуманитарная миссия в Алешки состоялась в пятницу. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщала, что она прошла без инцидентов. Первую ночь после эвакуации жители Алешек провели в ПВР в Симферополе. В субботу бригада медиков продолжает работу в пункте временного размещения: с утра специалисты наблюдают за состоянием пациентов, которые ранее обращались за помощью. Главная медсестра Симферопольской поликлиники рассказала РИА Новости, что жителям Алешек еще в пятницу вечером оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь, нескольких человек госпитализировали.
«Были осмотрены пациенты, которые приехали. Конечно, это в основном пожилые люди, которые нуждались в медицинской помощи. Было высокое давление у очень многих, была тяжелая дорога, делали несколько перевязок. Вся помощь была оказана в полном объеме», — рассказала собеседница агентства.Как сообщили в администрации ПВР, первая ночь прошла спокойно. Для всех размещенных подготовили холодное и горячее питание. В пункте создали все условия, чтобы жители Алешек, в том числе семьи с детьми, чувствовали себя комфортно.
Для многих жителей Алешек домашние питомцы — члены семей, поэтому для кошек и собак здесь тоже нашлось место. Кошки первое время остаются в переносках под наблюдением хозяев, собак есть возможность выгуливать на улице.
«Забрала его с собой, потому что не на кого оставить абсолютно уже», — рассказала жительница Алешек, выгуливавшая своего пса Кнопку.Другая собеседница рассказала, что, уезжая из города, забрала свою кошку Софу, с которой не расстается уже около пяти лет. Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Президент России Владимир Путин указывал, что боевики минировали подходы к этому городу, создавая там практически гуманитарную катастрофу. Он отмечал вклад первой леди США Меланьи Трамп в организацию гуманитарной миссии, направленной на оказание помощи гражданскому населению.
В связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек армия России с 04:00 мск 27 октября прекратила огонь на херсонском направлении. Российские военные разминировали дорогу в Алешки, и 30 октября в город доставили гумпомощь, включая питание, медикаменты, средства гигиены и топливо. Жители, которые хотели уехать, получили такую возможность. Лантратова также поблагодарила первую леди США за содействие и координацию гуманитарной миссии и обратилась к ней с просьбой сделать подобные миссии регулярными.