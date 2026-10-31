РИА Новости: Приехавшим в Симферополь жителям Алешек оказали медпомощь

31 октября 2026, 12:08

Фото: istockphoto/Motortion

Жителям Алешек Херсонской области, размещенным в пункте временного размещения (ПВР) в Симферополе, оказана медицинская помощь в полном объеме. Об этом РИА Новости сообщила главная медсестра Симферопольской поликлиники Светлана Простацкая.





Гуманитарная миссия в Алешки состоялась в пятницу. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщала, что она прошла без инцидентов. Первую ночь после эвакуации жители Алешек провели в ПВР в Симферополе. В субботу бригада медиков продолжает работу в пункте временного размещения: с утра специалисты наблюдают за состоянием пациентов, которые ранее обращались за помощью. Главная медсестра Симферопольской поликлиники рассказала РИА Новости, что жителям Алешек еще в пятницу вечером оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь, нескольких человек госпитализировали.





«Были осмотрены пациенты, которые приехали. Конечно, это в основном пожилые люди, которые нуждались в медицинской помощи. Было высокое давление у очень многих, была тяжелая дорога, делали несколько перевязок. Вся помощь была оказана в полном объеме», — рассказала собеседница агентства.

«Забрала его с собой, потому что не на кого оставить абсолютно уже», — рассказала жительница Алешек, выгуливавшая своего пса Кнопку.