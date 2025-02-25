Родная мать считает предательницей: от кого родила Варвара Шмыкова и чем вынуждена зарабатывать в Берлине

Варвара Шмыкова (Фото: Instagram***@ barbaraska_92)
Варвара Шмыкова до своего отъезда из России была одной из самых перспективных молодых звёзд. Она уже успела стать известной на всю страну после выхода фильма «Чик».
Однако из-за специальной военной операции актриса решила покинуть Россию и сейчас пытается обосноваться в Германии. О творческом пути в России и жизни актрисы за ее пределами читайте в материале «Радио 1».
Варвара Шмыкова (Фото: Instagram***@ barbaraska_92)
Варвара Шмыкова появилась на свет 24 февраля 1992 года в столице России. В семье, где она росла, было пятеро детей: три брата и две сестры. В раннем возрасте Варвара отличалась очень энергичным характером. Родители старались занять неугомонного ребенка, поэтому она посещала множество кружков и секций. Среди них были балет, футбол, армрестлинг и даже бокс.
В 2004 году в жизни Варвары появился театр и всецело поглотил ее свободное время. С 2004 по 2010 год в Детском музыкальном театре юного актёра (МТЮА) сыграла в 5 репертуарных мюзиклах: «Оливер Твист», «Том Сойер», «В детской», «Московская история», «Сон о дожде».
После окончания школы вопрос о выборе профессии не стоял — она твёрдо решила поступать в театральный вуз. Варвара Шмыкова поступила в ГИТИС с первой попытки, но бросила учебу после первого курса. Мечтая о Школе-студии МХАТ, она трижды проваливалась на экзаменах, но в итоге прошла и с успехом окончила учебу.
После диплома девушка стала сниматься в кино. Дебют киноактрисы состоялся в фильме «Дело Крапивиных» (2010). После были роли в фильмах «Голубка» (2011), «Кино про Алексеева» (2014), «Вы все меня бесите» (2016) и другие. Настоящую славу актрисе принес сериал «Чики» (2020), где Шмыкова сыграла главную роль Люды Снегирёвой.
Варвара Шмыкова (Фото: Instagram***@ barbaraska_92)
Инакомыслием актриса отличилась еще в 2021 году, когда поддержала маниакального оппозиционера Алексея Навального**, участвовала в митингах и активно комментировала его фейковые фильмы. По итогу проекты, в которых она принимала участие, были закрыты, реклама, приносящая доход, снята с эфира. От своих слов Варвара Шмыкова не отказалась и начала активно сближаться с людьми, которые подумывали о миграции из России.
В 2022 году актриса одной из первых выразила своё несогласие с проведением специальной военной операции, но предпочла не делать публичных заявлений, чтобы сохранить возможность участвовать в негосударственных проектах. К тому же близкие актрисы не были солидарны с её взглядами, а скорее, наоборот, настоятельно советовали ей не высказываться на политические темы.
Вопрос решился сам собой. В марте 2022-го актриса вышла замуж за диджея Даниила Радлова и ждала ребенка. Рожать Шмыкова в России не хотела, поэтому поспешила обосноваться в Европе. Городом для жизни Варвара с мужем выбрали Берлин. В день, предшествующий отъезду, отчим Варвары Шмыковой отправился на фронт в качестве добровольца, и она пришла проводить его. Артистка хотела порадовать свою мать, но та восприняла поступок дочери как предательство и не оценила его. Теперь родные актрисы не проявляют особого желания общаться с ней.
Варвара Шмыкова (Фото: Instagram***@ barbaraska_92)
После того как Варвара Шмыкова покинула страну, она не стала суперпопулярной актрисой, хотя были такие планы. Основной доход актрисы идет от рекламы в соцсетях. Принимая во внимание, что она делает это на русском языке и ориентируется на русскоязычную публику, актриса не смогла полностью дистанцироваться от России.
В феврале 2023 года Шмыкова приняла участие в постановке «Клуб разбитых сердец» в формате диалога. Спектакль должен был отправиться в гастрольный тур по разным странам. Однако спектакль не вызвал ажиотажа, основная публика подобных проектов — те же русские эмигранты. Следующее выступление с этим материалом было уже в Берлине и только к октябрю.
Варвара Шмыкова не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время. Она не испытывает тоски ни по родным, ни по друзьям, ни по Москве. По словам Шмыковой, Берлин чем-то схож со столицей России, но есть и отличия, к которым нужно привыкать.
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***Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Биография актрисы
Варвара Шмыкова (Фото: Instagram***@ barbaraska_92)
Варвара Шмыкова появилась на свет 24 февраля 1992 года в столице России. В семье, где она росла, было пятеро детей: три брата и две сестры. В раннем возрасте Варвара отличалась очень энергичным характером. Родители старались занять неугомонного ребенка, поэтому она посещала множество кружков и секций. Среди них были балет, футбол, армрестлинг и даже бокс.
В 2004 году в жизни Варвары появился театр и всецело поглотил ее свободное время. С 2004 по 2010 год в Детском музыкальном театре юного актёра (МТЮА) сыграла в 5 репертуарных мюзиклах: «Оливер Твист», «Том Сойер», «В детской», «Московская история», «Сон о дожде».
После окончания школы вопрос о выборе профессии не стоял — она твёрдо решила поступать в театральный вуз. Варвара Шмыкова поступила в ГИТИС с первой попытки, но бросила учебу после первого курса. Мечтая о Школе-студии МХАТ, она трижды проваливалась на экзаменах, но в итоге прошла и с успехом окончила учебу.
После диплома девушка стала сниматься в кино. Дебют киноактрисы состоялся в фильме «Дело Крапивиных» (2010). После были роли в фильмах «Голубка» (2011), «Кино про Алексеева» (2014), «Вы все меня бесите» (2016) и другие. Настоящую славу актрисе принес сериал «Чики» (2020), где Шмыкова сыграла главную роль Люды Снегирёвой.
Другая идеология
Варвара Шмыкова (Фото: Instagram***@ barbaraska_92)
Инакомыслием актриса отличилась еще в 2021 году, когда поддержала маниакального оппозиционера Алексея Навального**, участвовала в митингах и активно комментировала его фейковые фильмы. По итогу проекты, в которых она принимала участие, были закрыты, реклама, приносящая доход, снята с эфира. От своих слов Варвара Шмыкова не отказалась и начала активно сближаться с людьми, которые подумывали о миграции из России.
В 2022 году актриса одной из первых выразила своё несогласие с проведением специальной военной операции, но предпочла не делать публичных заявлений, чтобы сохранить возможность участвовать в негосударственных проектах. К тому же близкие актрисы не были солидарны с её взглядами, а скорее, наоборот, настоятельно советовали ей не высказываться на политические темы.
Вопрос решился сам собой. В марте 2022-го актриса вышла замуж за диджея Даниила Радлова и ждала ребенка. Рожать Шмыкова в России не хотела, поэтому поспешила обосноваться в Европе. Городом для жизни Варвара с мужем выбрали Берлин. В день, предшествующий отъезду, отчим Варвары Шмыковой отправился на фронт в качестве добровольца, и она пришла проводить его. Артистка хотела порадовать свою мать, но та восприняла поступок дочери как предательство и не оценила его. Теперь родные актрисы не проявляют особого желания общаться с ней.
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Жизнь в Берлине
Варвара Шмыкова (Фото: Instagram***@ barbaraska_92)
После того как Варвара Шмыкова покинула страну, она не стала суперпопулярной актрисой, хотя были такие планы. Основной доход актрисы идет от рекламы в соцсетях. Принимая во внимание, что она делает это на русском языке и ориентируется на русскоязычную публику, актриса не смогла полностью дистанцироваться от России.
В феврале 2023 года Шмыкова приняла участие в постановке «Клуб разбитых сердец» в формате диалога. Спектакль должен был отправиться в гастрольный тур по разным странам. Однако спектакль не вызвал ажиотажа, основная публика подобных проектов — те же русские эмигранты. Следующее выступление с этим материалом было уже в Берлине и только к октябрю.
Варвара Шмыкова не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время. Она не испытывает тоски ни по родным, ни по друзьям, ни по Москве. По словам Шмыковой, Берлин чем-то схож со столицей России, но есть и отличия, к которым нужно привыкать.
«Я приняла правила жизни в Берлине, хоть он и похож по безумию на Москву, но темп все равно различается, надо успевать все до 16 часов. Помогает, что сын уже знает немецкий, ходит на кастинги. В отличие от меня, мне пока найти работу сложнее», — отметила Шмыкова на шоу Руслана Белого* «Культурная разница».
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Катя Кабак рассказала о своих отношениях с Тимуром Родригезом и реакции дочери на развод
* Руслан Белый - внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
** Алексей Навальный признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов
***Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова