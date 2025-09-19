Рогов рассказал об истерике на Украине из-за нового тактического знака на грузовике РФ

19 сентября 2025, 01:30

Фото: iStock/Alex Kochev

Появление военного грузовика с новым тактическим знаком в Запорожской области вызвало панику на Украине. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.





Ранее в украинских Telegram-каналах начали публиковать кадры с одним «российским грузовиком», сделанные якобы в районе Бердянска. Авторы материала забили тревогу, что РФ перебросила в Запорожскую область новые силы для наступления.





«Получается, что один российских грузовик смог нагнать страху на весь киевский режим», — поразился Рогов.

«Видимо, (украинцы) рассмотрели в этом послание для себя. Черный квадрат — это то, что их ждет, если они не сложат оружие. (...) Их ждет небытие и кромешная тьма», — заключил Рогов.