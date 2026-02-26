Российские силы ПВО сбили пять беспилотников на подлёте к Москве
26 февраля российские военные отразили атаку беспилотников на Москву. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили на подлёте к столице пять дронов.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что расчёты ПВО Министерства обороны РФ сбили два аппарата, которые направлялись в сторону города. На местах падения обломков уже работают экстренные службы.
Угроза атак с воздуха нарушила работу столичного авиаузла. Администрация аэропортов Домодедово и Жуковский временно ввела ограничения на приём и отправку рейсов. Позже в Росавиации уточнили: меры коснулись и аэропортов Внуково и Шереметьево.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 17 украинских беспилотников.
