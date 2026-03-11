Российские средства ПВО уничтожили 53 украинских беспилотника за шесть часов
Российские военные в течение шести часов уничтожили 53 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Наибольшее количество дронов средства ПВО сбили над Крымом — 21 беспилотник. Ещё девять аппаратов уничтожили в небе над Краснодарским краем.
Восемь БПЛА ликвидировали над Белгородской областью. Над акваторией Чёрного моря российские расчёты ПВО сбили семь дронов. Ещё шесть беспилотников уничтожили над Курской областью и два над Воронежской областью.
Ранее стало известно, что вылетевший в Сочи самолёт экстренно вернули в Москву из-за украинских БПЛА. В материале «Радио 1» рассказываем все последние новости СВО на 11 марта.
Читайте также: