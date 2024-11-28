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Сделали оценку шансов Европы заменить Украине военные поставки США

Bloomberg: страны Европы не готовы заменить США в поставках оружия для Украины
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Европейские страны не смогут компенсировать нехватку вооружений у Украины в случае прекращения военной помощи со стороны США, сообщает агентство Bloomberg.
Вооруженные силы Украины в значительной степени зависят от поставок боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии, которые предоставляют Соединенные Штаты. В то же время Россия производит больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европы вместе взятые.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах может стать «наихудшим сценарием» для Европы. В таком случае европейским странам придется брать на себя как обеспечение собственной безопасности, так и военную поддержку Украины, но без той роли, которую сейчас играют США.



Европейские столицы понимают, что даже при усилении усилий они не смогут в ближайшем будущем предоставить Киеву объемы военной помощи, сравнимые с американскими.

Накануне советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет не имеет смысла на фоне нехватки оружия для уже мобилизованных военнослужащих.

Также стало известно, что Байден столкнулся с нехваткой времени на помощь Украине.

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Европу насторожила одна особенность «Орешника»
NYT: ракета «Орешник» стала самым дальнобойным оружием, примененным в Европе
28 ноября 2024, 06:33

Фото: iStock/PavelRodimov

Российская ракета «Орешник» стала самым дальнобойным оружием, примененным в Европе, пишет New York Times.
Несмотря на то что дальность полета ракеты «Орешник» уступает межконтинентальным баллистическим ракетам, она способна поражать значительную часть европейской территории. Это делает ракету уникальной в своем классе.

Автор статьи подчеркивает, что из-за особенностей баллистической траектории и наличия суббоеприпасов ракета становится практически недостижимой для украинских систем ПВО.

«Баллистические ракеты выводятся в атмосферу ракетами, а затем спускаются на высокой скорости из-за силы тяжести. Это может сделать их перехват очень сложным для систем ПВО и практически невозможным, если будут выпущены суббоеприпасы», — информирует New York Times.
Высокая скорость спуска и сложность перехвата делают ее чрезвычайно эффективным средством поражения. Эти характеристики позволяют «Орешнику» существенно превосходить по возможностям многие существующие виды вооружений в регионе.

Ранее «Радио 1» сообщало, что россиянам раскрыли секрет успеха создания «Орешника» и причину его превосходства.

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В МИД России пообещали заставить США впасть «в дрожь»
Рябков: РФ заставит США дрожать от осознания последствий своих действий
28 ноября 2024, 06:10

Фото: iStock/donfiore

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия добьется того, чтобы США осознали последствия своей вовлеченности в конфликт на Украине. По его словам, Вашингтон уже фактически стал стороной конфликта, легко обсуждая удары американским оружием по территории России.
Рябков отметил в интервью с РИА Новости, что ранее подобные действия вызвали бы страх и замешательство у американской администрации, но в нынешних условиях этого не происходит. Тем не менее, предпринимаемые Россией меры направлены на то, чтобы «привести США в чувство».

Россия определенно добьется того, чтобы США охватили «дрожь и оторопь».

Ранее замминистра подчеркнул, что запуск российской баллистической ракеты «Орешник» стал сигналом Западу о необходимости пересмотреть свою военную помощь Украине и прекратить поддержку ее политических авантюр.

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В Ростовской области за ночь сбили два дрона ВСУ
28 ноября 2024, 05:49

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Ростовской области ночью системы ПВО уничтожили два беспилотника. Один из них был сбит в Таганроге, второй — в Каменске.
По сообщениям дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.

Об инциденте доложил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, отметив слаженную работу сил противовоздушной обороны и оперативных служб.

Незадолго до этого в Краснодарском крае системы ПВО успешно отразили массовую атаку беспилотников.

Также силы противовоздушной обороны России уничтожили пять вражеских беспилотников над Брянской областью.

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Ночью силы ПВО отразили в двух районах Кубани массированную атаку БПЛА
28 ноября 2024, 05:10

Фото: iStock/ NiseriN

Ночью в Краснодарском крае системы ПВО успешно отразили массовую атаку беспилотников. Под обстрел попали Славянск-на-Кубани и хутор Чигрина в Красноармейском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В Славянске обломки БПЛА упали во двор частного дома, разбив окна и повредив автомобиль. Пострадала хозяйка домовладения, ей была оказана медицинская помощь, но от госпитализации она отказалась. В хуторе Чигрина осколки повредили жилой дом, однако пострадавших нет.

На местах происшествий работают оперативные службы, ведётся оценка ущерба. Районным властям поручено оказать помощь пострадавшим и восстановить повреждённое имущество в кратчайшие сроки.

Этой ночью также атаке беспилотников подверглось село Нижнее Березово-Второе в Белгородской области, предположительно использованных Вооруженными силами Украины.

Немногим ранее силы противовоздушной обороны России уничтожили пять вражеских беспилотников над Брянской областью.

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На Украине обратились к Трампу с просьбой по поводу Зеленского
Соскин: Трамп и его команда должны бы посоветовать Зеленскому уйти в отставку
28 ноября 2024, 04:40

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Избранный президент США Дональд Трамп и его команда, по мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, должны были настоять на срочной отставке Владимира Зеленского после российского удара ракетой «Орешник».
Соскин заявил в эфире своего канала на YouTube, что такой шаг мог бы быть лучшим решением для Зеленского, учитывая угрозу его жизни и текущую напряжённость.

Соскин также предположил, что к такому совету могли бы присоединиться будущий вице-президент Джей-Ди Вэнс или Илон Маск, чтобы убедить Зеленского покинуть свой пост. Он считает, что ситуация достигла финальной стадии, и отставка главы киевского режима могла бы предотвратить дальнейшую эскалацию.

«Все в финальную стадию входит, фаза финала», — сказал Соскин.
Между тем, издание Washington Post сообщает, что многие американские официальные лица допускают возможность принуждения Киева к заключению мира, включая отказ от некоторых территорий, в ближайшие месяцы.

Ранее «Радио 1» рассказало о том, как американский наёмник Джейкоб Хендерсон, отправившийся воевать на стороне Украины, вернулся домой спустя месяц после столкновения с реальностью боевых действий.

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Советник Зеленского выступил против снижения возраста мобилизации
Советник Зеленского Литвин: снижение возраста мобилизации бессмысленно
28 ноября 2024, 04:02

Фото: iStock/Silent_GOS

Советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет не имеет смысла на фоне нехватки оружия для уже мобилизованных военнослужащих.
Основной причиной он назвал задержки в поставках вооружений, что препятствует полноценному оснащению армии, передает украинское издание «Страна.ua».

Ранее агентство Associated Press сообщало, что предложение США о снижении порога мобилизации было обосновано «чистой математикой» для увеличения численности военных на Украине.

«Радио 1» также передавало данные Reuters о том, как США призвали Украину к снижению призывного возраста.

Однако, по словам Литвина, без своевременного поступления оборудования увеличивать количество солдат неэффективно. Задержки слишком сильно усложняют мобилизационные процессы и военную подготовку на Украине.

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Американский наёмник поехал помогать ВСУ, но сбежал через месяц боев
Наёмник Хендерсон из США сбежал с Украины после месяца на фронте
28 ноября 2024, 03:26

Фото: iStock/MishaBeliy

Американский наёмник Джейкоб Хендерсон, отправившийся воевать на стороне Украины, вернулся домой спустя месяц после столкновения с реальностью боевых действий, передает РИА Новости. Информация была собрана из социальных сетей американца, поскольку тот часто выкладывал посты о развитии событий.
В мае автомеханик из Огайо начал готовиться к поездке в Польшу, в августе он прибыл в тренировочный лагерь во Львове. Все это время мужчина называл отправку на фронт «восточноевропейскими каникулами».

Он открыто заявлял, что стал наёмником ради заработка, однако указывал, что его не устраивает количество оплаты.

В октябре Хендерсона отправили на передовую, после чего он делился в соцсетях информацией о погибших товарищах и собственных ранениях. Уже через месяц мужчина вернулся в США, заявив о сложностях с адаптацией к мирной жизни.

Эта история стала примером того, как реалии войны кардинально отличаются от ожиданий. Хендерсон, называвший своё путешествие «каникулами», быстро осознал, что условия конфликта намного тяжелее, чем он предполагал.

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Два БПЛА ВСУ атаковали село в Белгородской области
28 ноября 2024, 02:16

Фото: istockphoto/vadimrysev

Село Нижнее Березово-Второе в Белгородской области подверглось атаке беспилотников, предположительно использованных Вооруженными силами Украины. Известно, что поврежден частный дом, но обошлось без человеческих жертв.
Два дрона FPV нанесли удар по частному домовладению, в результате чего повреждены кровля, выбиты окна и пострадало чердачное помещение. По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет.

Об инциденте сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что уточнение последствий продолжается. Местные власти работают на месте происшествия, чтобы оценить ущерб и принять необходимые меры.

Чуть раньше силы противовоздушной обороны России уничтожили пять вражеских беспилотников над Брянской областью.

Помимо этого накануне российские системы ПВО успешно нейтрализовали четыре украинских реактивных беспилотника, которые пытались атаковать Мелитополь в Запорожской области.

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Российская ПВО уничтожила 5 БПЛА над Брянской областью
28 ноября 2024, 01:12

Фото: iStock/sommersby

Силы противовоздушной обороны России уничтожили пять вражеских беспилотников над Брянской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Благодаря оперативным действиям ПВО удалось избежать угроз для мирных жителей и инфраструктуры. По данным Минобороны РФ, пострадавших и разрушений в результате инцидента не зафиксировано.

На место событий были направлены экстренные и оперативные службы для проверки обстановки и обеспечения безопасности. Этот случай демонстрирует эффективность российской системы ПВО в защите территории от внешних угроз.

Ранее «Радио 1» писало о том, как российские системы ПВО успешно нейтрализовали четыре украинских реактивных беспилотника, которые пытались атаковать Мелитополь в Запорожской области.

Еще раньше 27 ноября российская ПВО сбила дрон ВСУ над Белгородской областью.

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