Сделали оценку шансов Европы заменить Украине военные поставки США

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Европейские страны не смогут компенсировать нехватку вооружений у Украины в случае прекращения военной помощи со стороны США, сообщает агентство Bloomberg.
Вооруженные силы Украины в значительной степени зависят от поставок боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии, которые предоставляют Соединенные Штаты. В то же время Россия производит больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европы вместе взятые.
Победа Дональда Трампа на президентских выборах может стать «наихудшим сценарием» для Европы. В таком случае европейским странам придется брать на себя как обеспечение собственной безопасности, так и военную поддержку Украины, но без той роли, которую сейчас играют США.
Европейские столицы понимают, что даже при усилении усилий они не смогут в ближайшем будущем предоставить Киеву объемы военной помощи, сравнимые с американскими.
Накануне советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет не имеет смысла на фоне нехватки оружия для уже мобилизованных военнослужащих.
Также стало известно, что Байден столкнулся с нехваткой времени на помощь Украине.
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Победа Дональда Трампа на президентских выборах может стать «наихудшим сценарием» для Европы. В таком случае европейским странам придется брать на себя как обеспечение собственной безопасности, так и военную поддержку Украины, но без той роли, которую сейчас играют США.
Европейские столицы понимают, что даже при усилении усилий они не смогут в ближайшем будущем предоставить Киеву объемы военной помощи, сравнимые с американскими.
Накануне советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет не имеет смысла на фоне нехватки оружия для уже мобилизованных военнослужащих.
Также стало известно, что Байден столкнулся с нехваткой времени на помощь Украине.
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Мария Моисеева