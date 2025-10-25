Собянин: ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник
Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ, который направлялся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что на месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб. Публикация появилась в 02:28 (мск).
Ранее глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил, что саммит российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа обязательно состоится.
В ночь с 24 на 25 октября «Радио 1» передавало, что мощный взрыв произошел в многоэтажном жилом доме в Сочи. Громкий звук услышали по всему центральному району города. Предварительно, пострадало несколько человек, при этом взрывная волна вырвала часть стены на пятом этаже.
Читайте также: