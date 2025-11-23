SHOT: Серия взрывов прогремела над Анапой и Новороссийском Краснодарского края
Над Анапой и Новороссийском в Краснодарском крае прогремело около восьми взрывов. Предварительно, ПВО сработала по дронам ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
Очевидцы сообщили, что услышали в районе Анапы (Витязево) и Новороссийска от восьми до десяти мощных взрывов. От силы хлопков дрожали оконные стекла.
Официальная информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Подтвержденных сведений об уничтожении БПЛА в настоящий момент все еще нет.
Громкие звуки также доносились со стороны Черного моря, еще несколько взрывов прозвучало в Славянске-на-Кубани.
В ночь с 22 на 23 ноября временно ограничили работу аэропортов в Геленджике, Краснодаре, Тамбове и Ярославле.
Ранее сообщалось, что силы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь. Они сбили не менее трех беспилотников над акваторией Черного моря. Предварительно, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.