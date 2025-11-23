SHOT: Серия взрывов прогремела над Анапой и Новороссийском Краснодарского края

23 ноября 2025, 05:56

Фото: iStock/Guilherme Soares

Над Анапой и Новороссийском в Краснодарском крае прогремело около восьми взрывов. Предварительно, ​ПВО сработала по дронам ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.





Очевидцы сообщили, что услышали в районе Анапы (Витязево) и Новороссийска от восьми до десяти мощных взрывов. От силы хлопков дрожали оконные стекла.



Официальная информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Подтвержденных сведений об уничтожении БПЛА в настоящий момент все еще нет.



