В Новороссийске перекрыли движение транспорта после объявления об угрозе БЭК

07 августа 2025, 04:07

Фото: iStock/Krzysztof12

В Новороссийске в районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской полностью перекрыто движение транспорта и введен запрет на прогулки по данной территории. Меры связаны с объявленной ранее угрозой применения безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщили в пресс-службе мэра города Андрея Кравченко.