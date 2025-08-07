В Новороссийске перекрыли движение транспорта после объявления об угрозе БЭК
В Новороссийске в районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской полностью перекрыто движение транспорта и введен запрет на прогулки по данной территории. Меры связаны с объявленной ранее угрозой применения безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщили в пресс-службе мэра города Андрея Кравченко.
Городские власти призывают жителей сохранять спокойствие, но быть готовыми к немедленным действиям в случае чрезвычайной ситуации. При активации сигнала «Внимание всем» жителям прибрежной зоны необходимо незамедлительно покинуть открытые пространства и укрыться в безопасных местах.
Ранее Кравченко предупредил жителей об угрозе применения безэкипажных катеров. Он попросил граждан немедленно покинуть набережную и пляжи.
Также в ночь с 6 на 7 августа в Суровикино Волгоградской области произошли мощные взрывы и начался пожар в ходе отражения атаки беспилотников. Аэропорт Волгограда ввел режим «Ковер», который временно ограничивает прием и вылет воздушных судов.
